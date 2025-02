Prodělal mrtvici a nutně potřeboval pomoci. K telefonu se plazil dva dny

Vallaire, který žije sám ve floridském Fort Lauderdale, prodělal mrtvici už loni v červenci. S odstupem času říká, že nikdy nebyl smrti tak blízko jako tehdy. Mozková příhoda ho postihla v koupelně. Upadl a ztratil vědomí. Poté, co se z něj probral, věděl, že si musí co nejdříve přivolat pomoc.

Jenže svůj iPhone neměl při ruce. Zůstal v obývacím pokoji. Nezbývalo mu tak nic jiného, než se k němu s vypětím všech sil dostat. Podle portálu 9to5mac se z koupelny k telefonu plazil dlouhé dva dny, opakovaně totiž ztrácel a nabýval vědomí. Nakonec se mu podařilo pomoc přivolat. Zásadní roli v tom hraje hlasová asistentka Applu.

„Hej, Siri, zavolej Victorii Vallaireovou,“ řekl poté, co byl v blízkosti svého iPhonu. Podotkl, že bez možnosti zavolat své dceři pomocí hlasové asistentky Applu by mrtvici patrně nepřežil. Vallaierové, která se jen pouhý týden před touto příhodou přestěhovala do Kalifornie, se podařilo spojit s pohotovostní službou a přivolat otci potřebnou pomoc.

Začátkem února se Vaillaire setkal s lékařskou posádkou, která mu přispěchala na pomoc poté, co se mu pomocí Siri podařilo zkontaktovat s dcerou. Po této příhodě vrátila zpět na Floridu, aby byla otci na blízku.

Jak dokládá video, které loni v prosinci zveřejnila všeobecná nemocnice Broward Healt, v níž byl hospitalizován, přežil Vaillaire mrtvici bez vážnějších následků.

Měl tak obrovské štěstí, zhruba třetina pacientů totiž mozkovou příhodu nepřežije. Velmi častým následkem jsou u lidí, kteří ji prodělají a přežijí, problémy s chůzí či ochrnutí na jednu polovinu těla. Mnohdy jsou také poté odkázáni na pomoc druhých.

Není to zdaleka poprvé, co někdo vděčí Siri za záchranu svého života. Portál Apple Insider v této souvislosti připomíná třeba případ z roku 2019, kdy muž z Nevady díky virtuální asistentce Applu, která zavolala na tísňovou linku 911, přežil vážnou dopravní nehodu. V roce 2017 dokázalo ve Velké Británii čtyřleté dítě prostřednictvím Siri zavolat pomoc své matce, která zkolabovala.

Jak Apple Insider podotýká, Siri je schopna porozumět frázím jako „Volejte 911“ nebo „Zavolejte hasiče“. Není přitom nutné mít v tu chvíli telefon odemčený. Rovněž již není nutné ji aktivovat zvoláním „Hej, Siri“, od září 2023 stačí jen zkrácené „Siri“. Apple myslel také na případy, kdy je takový hovor vytočen omylem. Spojení totiž předchází pětisekundový odpočet, během kterého lze proces kontaktování tísňové linky zrušit. Letos v dubnu by se Siri měla v rámci systémové aktualizace dočkat výrazného vylepšení. Měla by být schopna lépe porozumět osobnímu kontextu uživatele a rozpoznat důležité lidi v jeho životě, což by mohlo být výrazným přínosem v krizových situacích.