Veterán mezi mobilními značkami slaví 95 let. Byl u prvních kroků po Měsíci

Název, s nímž se coby zcela samostatná značka prosadila i v mobilním průmyslu, používá společnost založená Josephem Galvinem a Paulem Galvinem teprve 76 let. K přejmenování na Motorolu došlo až v roce 1947. Jako nejvýznamnější okamžik ve své historii považuje pilotovaný kosmický let programu Apollo z konce 60. let minulého století.

Při misi Apollo 11 byla totiž pro zajištění první komunikace mezi Zemí a Měsícem použita její rádiová technologie. Díky Motorole tak mohli lidé slyšet památnou větu „Je to malý krok pro člověka, ale velký skok pro lidstvo“, kterou 20. července 1969 vyslovil Neil Armstrong, první člověk, který kdy stanul na povrchu přirozené družice naší planety. Další milník se do její historie zapsal nesmazatelným písmem jen o pár let později.

Bylo úterý 3. dubna 1973, když lidé procházející po jedné z newyorských ulic mohli spatřit podivína, který měl u hlavy přiložený předmět připomínající cihlu. Byl jím Martin Cooper, vedoucí divize komunikačních systémů Motoroly a oním předmětem, který držel u hlavy, byl prototyp mobilního telefonu. Z centra rušného Manhattanu, od hotelu Hilton na 6. avenue uskutečnil historicky první mobilní hovor. Zavolal Joelu Engelemu, vedoucímu výzkumné laboratoře společnosti Bell, která byla v té době největším konkurentem Motoroly v oblasti vývoje mobilní telefonie. Letos od tohoto milníku uplynulo 50 let.

Není tak překvapením, že prvním komerčně dostupným mobilem byla právě motorola. A to konkrétně model DynaTAC 8000x. Na trh byl uveden ve středu 21. září 1983, od uvedení robustního telefonu, který si mohli kvůli jeho vysoké ceně dovolit jen tehdejší boháči, tak letos uplynulo 40 let.

Kromě vynálezů Motoroly, které formovaly svět, jak ho dnes známe, se společnost na přelomu tisíciletí profilovala i coby značka definující design mobilních telefonů. Na začátku roku 2000 se totiž zrodil ikonický véčkový model Razr V3, kterému se především pro jeho štíhlý vzhled začalo přezdívat žiletka. Určitou měrou k tomu zajisté přispěla i fonetická podoba názvu této mobilní legendy s anglickým výrazem pro slovo břitva (razor).

Motorola Razr V3 se rychle stala módní ikonou. V roce 2019 značka povědomí o této legendě oprášila, na trh totiž tehdy uvedla její novodobou reinkarnaci v podobě smartphonového véčka Razr. Letos Motorola uvedla na trh dvě nová véčka, kromě cenově dostupného modelu Razr 40 také špičkový Razr 40 Ultra.

Průkopníkem i pod křídly čínského vlastníka

Zmínka o Motorole coby značce není náhodná. Motorola coby samostatný mobilní výrobce totiž přestal existovat v roce 2011, kdy celá její mobilní divize přešla pod křídla společnosti Google. Historicky významná značka však zůstala zachována. O tři roky později přešla pod nového, současného vlastníka. Tím je čínský výrobce elektroniky Lenovo.

Motorola si připsala i prvenství v případě prvního komerčně dostupného smartphonu s 5G připojením na světě. Byl jím modulární model Moto Z3 doplněný o 5G modul Moto Mod. Od té doby kladla důraz na dostupnost 5G připojení, a to i třeba v podobě zavádění 5G funkcí do řad Moto G.

Letos je tomu 10 let od uvedení prvního modelu řady Moto G postavené na myšlence dostupnosti prémiových technologií včetně například nejrychlejších procesorů, pokročilých displejů, vysokorychlostního nabíjení či již zmíněného 5G. Ve stejném trendu pokračuje Motorola i u modelové řady Edge. Třeba loni byla první značkou, která představila a dodala na trh smartphone s 200Mpix hlavním fotoaparátem. Oním průkopníkem byl model Edge 30 Ultra.

„V rámci závazku společnosti Lenovo k chytřejším technologiím pro všechny poskytujeme spotřebitelům více inovativních možností než kdykoli předtím, a to se nám vyplácí, protože se snažíme v příštích třech letech zdvojnásobit náš obchod,“ uvedl v souvislosti s výročím Motoroly její prezident Sergio Buniac.

Kromě vstupu na nové trhy a posílení spolupráce s mateřskou společností Lenovo bude Motorola pokračovat v zavádění inovací na trh, a to třeba zkoumáním způsobů interakce a zapojení do zařízení Motorola prostřednictvím technologie umělé inteligence. Značka nastínila i budoucnost skládacích zařízení: hodlá hledat nové tvarové faktory přizpůsobující se různým situacím.