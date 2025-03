Funkce Smart Connect funguje jako prostředník v komunikaci mobilu s externími zařízeními. Umí propojit telefon s displejem nebo televizí a připojí k telefonu bluetooth zařízení, jako jsou myši nebo klávesnice. Ale také umí propojit mobil s počítačem.

Nová verze Smart Connect 2.0 umožňuje propojit smartphone (zatím Motoroly, ale s v blízké budoucnosti s další aktualizací by to mělo fungovat i s jinými smartphony s Androidem) s počítačem (Windows 10 a novější) tak, že stačí na mobilu přetáhnout aplikační okno, a to se zobrazí na počítači. Nutno dodat, že vše funguje mezi přístroji Android a Windows a je potřeba mít staženou v mobilu (tabletu) aplikaci a v počítači pro Windows. Aplikace jsou dostupné v Google Play (zatím pro Motorolu a Lenovo) a v Microsoft Storu.

Další inovací je u propojeného smartphonu a počítače možnost pořídit fotku, dát ji do schránky a následně ji v počítači snadno vložit, kam je potřeba. Novinkou je i nový ovládací panel, na kterém lze sledovat všechna připojená zařízení. Další inovace souvisí s umělou inteligencí, což je dnes nezbytná samozřejmost.

K ovládání lze použít hlasové povely, například pro vyhledávání. Následně lze vyhledané informace hlasovým povelem přenést mezi zařízeními a následně je vložit do připraveného dokumentu. Smart Connect propojuje smartphone i s televizí nebo displejem, takže vyhledané informace lze zobrazit i na těchto zařízeních. Pomocí hlasových příkazů na mobilu lze i spouštět různé aplikace na počítači. Takže to vlastně funguje i jako takové dálkové ovládání.

Tím však inovace v rámci Smart Connect nekončí, v přípravě jsou nové funkce umělé inteligence, která se bude učit. Mělo by jí stačit jednou ukázat nějakou akci a ona to následně bude provádět sama po zadání pokynu. Motorola uvádí jako příklad vyúčtování služební cesty, kdy Smart Connect po jednoduchém příkazu dokáže vytřídit a zobrazit všechny účtenky za vybrané služby.