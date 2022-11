Konečně konkurence. Zcela dominantní véčko má výborného soupeře

Telefony s ohebným displejem jsou na trhu jen pár let. Technologicky to jsou dost komplikované přístroje, obvykle docela drahé, a proto se do jejich produkce pouštějí jen vybraní výrobci. Obecně existují dvě koncepce: první je jako kniha – telefony se otvírají horizontálně; druhá se otvírá vertikálně. A právě ta nás bude zajímat.