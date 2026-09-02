náhledy
Novinky na veletrhu IFA 2026 představila i společnost Motorola. Zaměřila se zejména na luxusní provedení a netradiční materiály povrchů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Razr 70 je nový přírůstek do „Brilliant Collection“, kterou Motorola vytváří ve spolupráci s výrobcem broušeného křišťálového skla Swarovski. Na zádech skládacího telefonu tak najdete 35 blyštivých krystalků.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Samotný povrch hapticky velmi připomíná kůži. Jeho barva je „šedočerná“, podle vzorníku Pantone je to barva „Meteorite“ a díky matnému provedení se zdá být odolná vůči otiskům prstů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Povrch s krystalky se přelévá i na druhou polovinu zadní strany „véčka“, vedle vnějšího 3,7" displeje.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ten je standardní jako u „obyčejné“ verze Razr 70, je chráněn sklem Gorilla Glass Victus.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
V jeho „průstřelech“ jsou i objektivy. Ten hlavní má optickou stabilizaci, druhý je širokoúhlý a oba dodávají světlo na 50MPix čipy.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Pod kapotou je čip MediaTek Dimensity 7450X a kromě dalších nezbytností i akumulátor s kapacitou 4 800 mAh. Ten můžete nabíjet rychlostí až 30 W kabelem, nebo 15 W bezdrátově.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Další novinkou je model Edge 70 Plus. Zaujme nevšedními barvami a na oko i dotek zajímavými strukturami povrchů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Telefon pohání čip Snapdragon 7s Gen3, chlazení pomáhá odpařovací komora. Vrcholem je 256GB úložiště a 8 GB operační paměti. Akumulátor má kapacitu 6 500 mAh, což má stačit na 68 hodin provozu (34 hodin přehrávání videa). A je to první motorola s funkcí bypass charging – při hraní her ji tak můžete napájet z adaptéru a nedobíjet přitom akumulátor, což pomůže snížit celkovou teplotu zařízení a tedy zvýšit dosažený výkon.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
6,78" AMOLED displej s rozlišením 1,5K a frekvencí až 144 Hz je krytý sklem Gorilla Glass 7i. Špičkový výkon 5 200 nitů by měl stačit i ve velmi slunečném dni.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Fotoaparát má tři objektivy. Hlavní s rozlišením 200 Mpix doplňuje jeden širokoúhlý a jeden pro makro. Teleskopický zde není, přiblížení je softwarové ořezem, což je podle zástupců Motoroly při 200Mpix snímcích zcela dostatečné. Čtvrtým „kolečkem“ není objektiv, ale světelný senzor, který vyhodnocuje podmínky a podle toho nastavuje parametry focení – například má předcházet flickeru, který vzniká pod některými LED světly.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Poslední novinkou Motoroly jsou chytré hodinky Moto Watch Ultra vyvinuté se společností Polar.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
1,5" OLED displej s jasovým výkonem 2 700 nitů by měl fungovat i za letního slunce, kryje jej sklo Gorilla Glass 3 a splňují kritéria odolnosti IP68. Vydržet mají vodní tlak pěti atmosfér, což odpovídá hloubce padesáti metrů.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Operační systém Wear OS od Googlu běží na čipu Snapdragon W5+ Gen1. K dispozici je AI asistentka Qira. Díky LTE konektivitě lze hodinky používat i bez telefonu.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Moto Watch Ultra měří tepovou frekvenci, úroveň stresu a hladinu kyslíku v krvi. Jsou připravené na sledování spánku a měření víc než stovky pohybových aktivit.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Hodinky nebyly přihlášeny k účtu ani síti, takže možnosti zkoušení byly poněkud omezené.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Ke každým hodinkám budou přibaleny dva pásky, jeden kožený a jeden silikonový. Připnout nicméně můžete i jiné pásky šíře 22 mm.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz