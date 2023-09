Když si před 40 lety šli pro úplně první mobil, potřebovali 4 000 dolarů

Společnost Motorola, začala s vývojem mobilního telefonu a potřebné infrastruktury na přelomu 60. a 70. let minulého století. První funkční prototyp spatřil světlo světa v roce 1973. A týž rok v dubnu provedl vedoucí divize komunikačních systémů Motoroly Martin Cooper vůbec první hovor v mobilní síti.

Než však bylo možné přístroj nabídnout zákazníkům, uplynulo dalších deset let, během nichž projekt spolkl kolem 100 milionů dolarů. Důvodem tak dlouhé prodlevy byla nutnost připravit nezbytnou infrastrukturu i vlastní výrobu telefonu a projít schvalovacím procesem u americké federální telekomunikační komise FCC.

Sériová Motorola DynaTAC 8000x se svým tvarem s výraznou „bradou“ ve spodní části původnímu prototypu z počátku 70. let velmi podobala. Oproti němu nicméně disponovala displejem z červeně svítících diod a byla a poznání menší. Ani tak nešlo o žádného drobečka: přístroj vážil 800 gramů a na výšku měl kolem 30 centimetrů plus dlouhou gumovou anténu. Ne nadarmo se telefonu v angličtině přezdívalo brick phone, tedy „cihlofon“. Přístroj dokázal být na jedno nabití na příjmu maximálně osm hodin, nebo zprostředkovat zhruba třicetiminutový hovor.

V době svého uvedení na trh nebyla Motorola DynaTAC 8000x vůbec levnou záležitostí. Zájemce přišla na 3 995 amerických dolarů. Dnes se započtením inflace od roku 1983 to představuje hodnotu asi 11 500 dolarů, v přepočtu tedy dnes přes 262 tisíc korun. To z ní činilo exkluzívní zboží pro dobře situované zájemce z řad byznysmenů, právníků či lékařů. I tak se zákazníci museli zapsat do pořadníku. Není náhodou, že se jedna z vylepšených verzí Motoroly v roce 1987 objevila ve filmu Wall Street, kde z ní volal bohatý finančník Gordon Gekko v podání Michaela Douglase.

Přes vysokou cenu šla Motorola DynaTAC dobře na odbyt a pro některé profese se stala bezmála statusovým symbolem. Na komerční úspěch výrobce zareagoval postupným uváděním dalších variant telefonu.

Poslední, oproti originálu notně vylepšené kousky, šly do prodeje až v roce 1994. V té době už ovšem Motorola nabízela novou řadu telefonů MicroTAC. Jak již samotný název napovídá, byla výrazně menší a proslavila se použitím tehdy neobvyklého designového prvku – odklápěcího flipu, který v zavřeném stavu překrýval klávesnici.

V 80. letech a v první polovině následující dekády patřila Motorola k lídrům na trhu mobilních telefonů. Postupně však svou pozici ztrácela, zejména ve prospěch finské Nokie. Posledním velkým úspěchem Motoroly z hlediska objemu prodejů byl „véčkový“ model Razr vyráběný v letech 2004 až 2007. Podle některých zdrojů byl se 130 miliony prodaných kusů vůbec nejúspěšnějším mobilem s rozevírací konstrukcí v historii mobilního průmyslu.

Motorola nyní v odvětví mobilních telefonů nepatří k tak významným hráčům jako kdysi. Podle údajů společnosti Statista v roce 2021 dodala na trh asi 51 milionů přístrojů. Značku vlastní čínská společnosti Lenovo. Původní Motorola se v roce 2011 rozdělila na dva podniky: Motorola Mobility a Motorola Solutions. Mobilním telefonům se věnuje Motorola Mobility a přestože její mateřskou společností je Lenovo, firma sídlí v Chicagu. Motorola Solutions poskytuje telekomunikační zařízení, software a služby, sídlo má rovněž v Chicagu.