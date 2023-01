Na špičkové mobilní exoty z Číny raději zapomeňte. Budete z nich zklamaní

Chcete skládací telefon? Není problém, pokud to bude Samsung nebo Samsung, případně Huawei. Nic jiného se v tomto segmentu v Evropě neprodává. Přitom hlavně v posledním roce čínští výrobci představili hned několik velmi povedených skládacích telefonů.

Xiaomi svůj model Mix Fold 2, Vivo model X Fold+, Honor Magic Vs a Oppo má hned dva, véčko Find N2 Flip a velký Find N2. Z označení je patrné, že ve většině případů to jsou buď vylepšené modely, nebo rovnou jejich druhá generace. Až na Oppo jsme si je v redakci mohli vyzkoušet a jsou to výborné přístroje. Navíc v Číně prodávané za velmi atraktivní ceny.

A s tím, že se po dlouhé covidové uzávěře Čína otevírá, to může být zajímavý suvenýr z cest a zároveň špičkový mobil za výhodnou cenu. S ohledem na další okolnosti však zatím stále bude dostupnější koupě těchto telefonů přes čínské obchody, které zasílají zboží po celém světě.