Server CNET provedl text výdrže baterií několika desítek nejpopulárnějších smartphonů na trhu. Výsledek překvapil tím, že se na prvních příčkách objevily modely, které mají spíš nižší kapacity baterie, zato skvělou optimalizaci spotřeby. Jde pochopitelně o mobily od Applu.
Test serveru CNET se zaměřil na porovnávání výsledků ve dvou disciplínách. Tou první bylo tříhodinové streamování videa přes wi-fi s displejem na plný jas, druhou pak 45 minut specializovaného testu zátěže baterie.
Z testu vyplývá, že nejlepší výdrž nabídnou iPhony, specificky model iPhone 17 Pro Max. Apple má v tomto modelu 5 088mAh baterii, což je sice na výrobce rekordní hodnota, ale jinak v kontextu trhu spíš takový průměr.
Apple nicméně umí optimalizovat výdrž baterie tak, že hravě porazí konkurenty s daleko většími bateriemi. Vděčí za to svému vlastnímu mobilnímu systému iOS i efektivní spotřebě čipu Apple A19 Pro.
Ještě větší překvapení je pak na druhém místě v podobě dostupného modelu iPhone 17. Tento telefon má totiž až směšně malou 3 692mAh baterii, přesto z ní umí dostat maximum.
Stejně jako v případě modelu Pro Max je to díky kombinaci optimalizace systému a úsporného čipu, svou roli však také může hrát i menší displej.
Teprve na třetím místě je zástupce s Androidem, konkrétně OnePlus 15. Ten si naopak své místo těsně pod vrcholem žebříčku vynutil jednou z největších baterií mezi testovanými modely.
Jde totiž o 7 300mAh akumulátor, který je nového typu Si/C dovolující větší energetickou hustotu baterie při menších rozměrech. Dřív přitom takto velké baterie byly spíš v tabletech nebo odolných modelech.
Překvapivě se však v testu předvedlo také loňské Poco F7 Ultra, a to i přes relativně normální kapacitu akumulátoru s 5 600 mAh. Jde rovněž o novější Si/C akumulátor.
V případě modelu Poco F7 Ultra není úplně jasné, co stálo za jeho úspěchem v testu. Má totiž výkonný čip i nadprůměrné rozlišení displeje, což by mohlo indikovat spíš horší výdrž. I tak se ovšem mobil předvedl a zaujal přední příčku.
Následuje další zástupce od Applu, tentokrát model iPhone 17 Pro. Ten za horší skóre než jeho sourozenci vděčí nejspíš kombinaci výkonnějšího procesoru a menší baterie.
Konkrétně má iPhone 17 Pro sice výkonný čip Apple A19 Pro, ovšem o něco menší 4 252mAh baterii. I tak se není za co stydět.
V testu následuje dvojice modelů, které jsou specifické pro americký trh, v Česku se s nimi nesetkáte. První z nich je model Motorola Edge (2025), která výbavou v podstatě odpovídá mobilu Edge 60.
Motorola rovněž umí celkem slušně optimalizovat výdrž, vděčí za to třeba čistšímu operačnímu systému. Specificky tento model má 5 200mAh baterii a čip Dimensity 7400 Ultra.
Další v Evropě méně známý model je Motorola Moto G Stylus (2025). Jak už název napovídá, je to model zaměřený na ovládání pomocí stylusu.
Telefon za dlouhou výdrž zřejmě vděčí úspornějšímu procesoru Snapdragon 6 Gen 3 a také 5 200mAh baterii.
Vracíme se zpět k modelům s opravdu velkými bateriemi, a to modelům od značky OnePlus. Místo na žebříčku si vydobyl OnePlus 13R, což je o něco starší odlehčený top model.
Telefon má úctyhodnou kapacitu baterie 6 000 mAh, jde rovněž o novější Si/C článek. Je znát, že tyto nové typy baterií umí znatelně prodloužit výdrž na jedno nabití.
Výčet telefonů pak uzavírá model s vůbec největší baterií, a to OnePlus 15R. Ten se aktuálně prodává i na českém trhu a nabídne skutečně obří 7 400mAh Si/C baterii.
Jde rovněž o odlehčený top model s o něco úspornějším čipem, což mu pomohlo se dostat mezi ty nejlepší.
