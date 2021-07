Bazarový top model, nebo novou střední třídu? Záleží na tom, jaká máte očekávání

Kdybychom majiteli top modelu z let 2018 a 2019 v době, kdy si nový nadupaný telefon kupoval, ukázali současnou produkci z lepší střední třídy, asi by nebyl nadšený. Telefony za třetinu ceny mají dnes mnohdy lepší displeje, jsou výkonnější, rychleji se nabíjejí a mají i další přednosti. To je zkrátka pokrok. I kupec současného prémiového modelu se musí smířit s vědomím, že by si za tři roky pořídil lepší mobil za zlomek ceny.