Ne všichni plošnému zákazu mobilů věřili. Teď začal platit i na základkách

Podle nizozemských zákonodárců mobily ve školách zbytečně rozptylují pozornost žáků a snižují jejich schopnost soustředit se. V řadě rodičů mají oporu, mnozí totiž zastávají názor, že třeba žáci základních škol by kvůli návykovému potenciálu sociálních sítí neměli mít vůbec u sebe smartphony. Opatření na celostátní úrovni se nicméně až doposud vztahovala jen na střední školy. I tak jeho zavedení předcházely vášnivé debaty.

Problém spočíval právě v oné celostátní regulaci. Několik nizozemských ministrů školství, za jejichž působení se otázka plošného zákazu mobilů na školách řešila, tomuto způsobu regulace nevěřila. Také ředitelé některých škol upřednostňovali omezení na místní úrovni. Tedy podobně, jako je tomu v současnosti třeba v Česku.

Plošný zákaz se na tuzemské školy nevztahuje, nicméně proti mobilům ve školních prostorách se může jakákoli škola vymezit sama, a to ve svém školním řádu. Jakousi výjimkou je v současnosti pouze Vsetín, kde vedení města zavedlo s platností od nového školního roku plošný zákaz na všech šesti základních školách, kterých je zřizovatelem. Prozatím má však toto lokální opatření drobné trhliny (více viz Mobily do krabic. Nařízení Vsetína ve školách pokulhává, město nedodalo skříňky).

Také v Nizozemsku platí výjimky, které jsou obvyklé i jinde ve světě. Například že mobilní telefony mohou používat studenti (a nově i žáci), pro něž jsou ze zdravotních důvodů nezbytné, nebo jsou-li potřebné při výuce. Portál Phone Arena připomíná, že za praktické zavedení zákazu do praxe jsou odpovědny samy školy. Některé zakazují používání telefonů i o přestávkách. Vedení škol po zavedení těchto opatření začala sledovat celkové zlepšení atmosféry na školní půdě.

Mobily ve školách se zakazují napříč Evropou

Podobně striktní postoj k mobilům na školách zaujalo nedávno například i Maďarsko. S novým školním rokem totiž začal na všech maďarských školách platit plošný zákaz. I v tomto případě je na samotných školách, jak ho prakticky zavedou do praxe. Některé metody jsou tak poněkud úsměvné. Kvůli eliminaci poškození, jelikož školy odmítají přebírat za odložené mobily žáků a studentů odpovědnost, je nutné je před odložením na tomu určené místo třeba vložit do ponožky či obalit každý den novou bublinkovou fólií.

Francie schválila úplný zákaz mobilů na školách už v roce 2018, a to nejen v hodinách, ale i o přestávkách. Zákaz platí i na školou organizovaných akcích mimo vlastní školní areál. Podobné zákazy platí už několik let třeba v Itálii či některých spolkových zemích Německa a používání mobilních telefonů na základních školách výrazně omezuje i stále více španělských regionů. Zákon, na jehož základě bude možné zakázat mobily na školách, vzniká i na Slovensku.

V srpnu 2023 agentura OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO vyzvala, aby se jednotlivé státy zamyslely nad používáním moderních technologií ve školách. Nadměrné používání smartphonů podle zprávy o technologiích ve vzdělávání negativně ovlivňuje výuku i schopnost dětí soustředit se. Školy by tato zařízení měly zakázat či aspoň omezit.