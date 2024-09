Telefony v ponožkách a odvolaný ředitel. Tak dopadá zákaz mobilů ve školách

Maďarská vláda nařízením zveřejněným 8. srpna totiž sice zakázala používání mobilních telefonů a jiných chytrých zařízení v maďarských školách, ale samotné provedení již nechala na nich samotných. Podle vyhlášky si žáci mohou nosit mobilní telefony do školy, v té však vypnuté přístroje musejí umístit do k tomu určené „zabezpečené“ úschovny, k níž má přístup pouze třídní učitel, ředitel či při jejich nepřítomnosti službukonající učitel.

Je tak na každé ze škol, jakým způsobem docílí dodržování nového pravidla. Tedy jak zajistí, že žáci nebudou mobily ve škole používat, jak konkrétně vyřeší jejich skladování během výuky i jejich následné zpětné vydání.

Podle zjištění maďarského portálu HVG jsou školami přijatá opatření velmi rozličná, v některých případech i kreativní. Nicméně ve většině z nich při pondělním zahájení nového školního roku nejen rodiče, ale ani učitelé nevěděli, co mají vlastně dělat. Výjimečně některé školy už minulý týden rodiče informovaly, aby pokud možno s sebou dítě mobil vůbec nenosilo. Jinde se naopak v první školní den na toto téma teprve chystala schůzka.

Avšak ne všechny školy musely kvůli nové vyhlášce cokoli měnit. Některé totiž mobily na své půdě žákům a studentům zakázaly už v minulosti. „Sbírání telefonů pro nás není novinkou, tento způsob se na obou školách mých dětí používá už léta a většina rodičů s ním souhlasí a dodržuje ho. Technicky to na obou místech vypadá tak, že ráno dají telefon do krabice, která jde k učiteli a na konci dne jej dostanou zpátky,“ popsala čtenářka portálu HVG jednu z možností, jak mohou školy postupovat.

Bublinková fólie, ponožka či prostě něco

Některé školy situaci řeší tak, že žáci své telefony před zahájením výuky musejí odevzdat v kabinetu konkrétního učitele, pravděpodobně třídního. Mnohé však řeší i otázku rizika poškození. Jedna z budapešťských středních škol proto nařídila, že telefony musejí být odevzdány v bublinkové fólii. Podobné pravidlo mají i jiné školy, mnohdy však bez konkrétního určení, v čem mají být telefony uloženy.

Třeba žáci jedné základní školy v Šoproni dostali pokyn, že je před odevzdáním na recepci mají prostě do něčeho dát. Do čeho, to je jen na nich. Někteří rodiče si však v této souvislosti portálu HVG postěžovali, že školy za odevzdané telefony často nechtějí přebírat zodpovědnost.

V některých školách si jsou vědomi, že odevzdání telefonu může být pro některé žáky stresující. Průhledné plastové krabice, do nichž musejí žáci své telefony před každou vyučovací hodinou uložit, přičemž o přestávkách je dostanu zpět, s nimi zůstávají po první dva týdny ve třídě. Od třetího týdne se však budou tyto boxy odnášet do kabinetu.

Jinde dostali žáci pokyn, aby svůj telefon, než jej ve škole odevzdají k uskladnění, vložili do ponožky a napsali na ni své jméno. Jiná škola naopak vyžaduje, aby byl telefon zabalený do bublinkové fólie a s nadepsaným jménem žáka i typem telefonu byl uložen do skříně vedle recepce. A to za přítomnosti určeného vyučujícího. Jeho přítomnost je nezbytná i při zpětném předání telefonu. To však může být problém. Nikdo už zjevně nepřemýšlel nad situací, kdy je žák nucen ze školy odejít během vyučování třeba kvůli nevolnosti. Anebo když se ráno opozdí s příchodem do školy.

Jedna ze škol podle maďarského portálu pro uložení mobilů využívá standardní žákovské skříňky. Žáci do té své uloží mobil, zamknou a klíč odevzdají na recepci. Zpět jej dostanou až na konci vyučovacího dne. To však znamená, že si do nich již nemohou uložit nepotřebné učebnice a další věci, jak bylo doposud zvykem. Vše tak musejí nosit celý den v aktovce. V jiné škole se kvůli absenci skříněk odkládají mobily na parapety ve třídách, které pak učitelé o přestávkách zamykají a odemknou je až před začátkem hodiny. Pokud si tedy kdokoli z žáků zapomene ve třídě třeba svačinu či pití, tak má smůlu.

Za rebelii hrozí postih. I třeba odvolání dlouholetého ředitele

Nedodržení vládního nařízení může mít důsledky nejen pro žáky, kterým podle některých rodičů v případě, že zákaz jakýmkoli způsobem obejdou, hrozí třeba nedostatečná známka či ředitelská důtka. Tyto postihy se budou patrně rovněž lišit podle školy, pravděpodobně bude v plné kompetenci dané instituce.

Nicméně rebelie se může vymstít i samotným školám. Portál HVG v této souvislosti zmínil třeba nedávné odvolání ředitele budapešťského Gymnázia Imreho Madácha.

Csabo Mészáros, který byl v jeho čele 24 let, byl z funkce ředitele odvolán s okamžitou platností koncem srpna poté, co se jeho škola odmítla vládnímu nařízení podřídit.

„Pedagogickým cílem naší školy je vychovávat ke správnému využívání digitální kultury, nikoli ji zakazovat. Přístroje lze používat v kteroukoli hodinu, takže by bylo nepraktické je neustále vyndavat a uklízet,“ vysvětlilo gymnázium na svém webu. Odvolání ředitele následně vyvolalo sérii masivních protestů studentů, rodičů a učitelů.

Mobily ve školách zakazují po celém světě

Maďarsko není zdaleka jediným evropským státem, v němž problematika mobilů na školách rezonuje. Například Francie schválila jejich úplný zákaz už v roce 2018. Francouzští žáci a studenti nesmějí mobilní přístroje používat nejen v hodinách, ale ani o přestávkách. Zákaz platí plošně na půdě školy a také na školou organizovaných akcích mimo vlastní školní areál a vztahuje se na všechna zařízení s přípojením na internet, tedy nejen mobily, tablety či chytré hodinky, ale i některé fotoaparáty či herní konzole.

Od začátku letošního roku pak platí plošný zákaz užívání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek mimo jiné také pro žáky v Nizozemsku, a to i na středních školách. Na některých školách platí zákaz už od loňského září. Podobné zákazy platí už několik let třeba v Itálii či některých spolkových zemích Německa.

Používání mobilních telefonů na základních školách výrazně omezuje i stále více španělských regionů. Poradní orgán španělské vlády jednohlasně schválil, že do školek a tříd na prvním stupni základní školy by děti neměly telefony nosit vůbec. Žáci druhého stupně by je pak měli mít na školní půdě až na výjimky vypnuté. Zákon, na jehož základě bude možné zakázat mobily na školách, vzniká i na Slovensku.

Od nového školního roku mají povinnost své telefony odevzdat na celé vyučování i žáci šesti základních škol ve Vsetíně, nové nařízení má však trhliny (více viz Mobily do krabic. Nařízení Vsetína ve školách pokulhává, město nedodalo skříňky). O plošném zákazu mobilních telefonů rozhodli v červenci vsetínští radní. Rodičům se však nelíbí, že o zákazu rozhoduje město a ne škola.

V srpnu 2023 agentura OSN pro vzdělávání, vědu a kulturu UNESCO vyzvala, aby se jednotlivé státy zamyslely nad používáním moderních technologií ve školách. Nadměrné používání smartphonů podle zprávy o technologiích ve vzdělávání negativně ovlivňuje výuku i schopnost dětí soustředit se. Školy by tato zařízení měly zakázat či alespoň omezit.