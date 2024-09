Smartphone, nebo obyčejný mobil? Většina rodičů teenagerů má jasno

Podle srpnového průzkumu britského Vodafonu, do kterého se zapojilo 2 300 britských rodičů a pečovatelů dětí ve věku 8 až 14 let, by dvě třetiny z nich (67 %) upřednostnily, kdyby prvním mobilem jejich dítěte byl telefon jen se základními funkcemi. Tedy mobil bez přístupu k internetu a sociálním sítím umožňující pouze volání a odesílání textovek. Operátor však současně zjistil, že více než třetina dotázaných rodičů (35 %) o této alternativě ke smartphonům vůbec nevěděla.