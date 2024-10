Mobil proměnil dům v ohnivé peklo. Po explozi baterie zahynula celá rodina

Vyšetřovatelé po provedení prohlídky místa tragédie došli k závěru, že požár vznikl poté, co explodovala přehřátá baterie mobilního telefonu. Ten byl přes noc připojen k nabíječce a odložen na pohovku, která tak okamžitě vzplála. Oheň se velmi rychle rozšířil a nic netušící rodiče a jejich šestnáctiletého syna Adriána, kteří v tu dobu ještě spali, v domě uvěznil.

Starší, jednadvacetiletý syn José Antonio se podle svědectví sousedů vrátil domů po noci strávené s přáteli už v době, kdy bylo přízemí domu v plamenech. Po otevření dveří se podle španělského portálu El Mundo bez váhání vrhl dovnitř ve snaze rodiče a bratra z hořícího pekla zachránit. Podle sousedů to byl právě on, kdo začal volat o pomoc a zalarmoval je.

Podle rodinné přítelkyně jeden ze sousedů přispěchal k domu s hasicím přístrojem, ale bylo to, jako by kapal kapky vody na svíčku. Šokovaní sousedé, kteří se snažili oheň krotit vodou ze zahradních hadic, vyšetřovatelům vypověděli, že poté, co starší ze synů vběhl do hořícího domu, se plameny velmi rychle rozšířili po celém interiéru. Patrně v důsledku jejich přiživení vzduchem proudícím otevřenými dveřmi.

Starší syn se sice podle jejich svědectví snažil uprchnout zezadu na střechu, ale přístup na ni byl chráněn uzamčenými mřížemi, které se mu nepodařilo otevřít. Jedna ze sousedek v této souvislosti podotkla, že lidé při zabezpečování svých obydlí před zloději nemyslí na takovouto situaci, tedy že mříže, které běžně chrání jejich majetek, je mohou při požáru v domě uvěznit.

Na toto nebezpečí poukazují i odborníci na prevenci rizik. Radí, aby lidé nenechávali klíče od bezpečnostních mříží v jiných místnostech, ale měli je v dosahu příslušného zámku, aby mohli mříže v případě nenadálé situace otevřít a dům bezpečně opustit. Zároveň upozorňují, aby lidé nabíjející se telefony pokládali na hladké povrchy, které umožní zařízení vychladnout.

Španělský portál v této souvislosti připomněl jinou, deset let starou rodinnou tragédii. V roce 2014 v Arahalu zemřel v noci starší pár s dvěma vnoučaty (jedenáct a osmnáct let) poté, co v jejich domě vypukl požár v pokoji, v němž byl na stole odložen nabíjející se notebook. I jeho baterie se tehdy přehřála a explodovala. Prarodiče a mladší vnuk zemřeli na místě v důsledku nadýchání se zplodin hoření. Staršího vnuka se podařilo záchranářům resuscitovat, v nemocnici však následně zemřel.