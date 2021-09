Na dva týdny vyřadili mobily i internet. Paradoxně kvůli vypátrání únosců

Podle portálu BBC News Pidgin je přerušení internetu a mobilních služeb zatím vyhlášeno od 3. do 17. září a požádala o něj vláda státu Zamfara na severozápadě Nigerijské federativní republiky. Mimo provoz je všech 240 vysílačů. Má to pomoci rychleji vypátrat ozbrojence, kteří stojí za násilnostmi z minulých týdnů. Jen v týdnu na přelomu srpna a září bylo v Zamfaře uneseno 73 studentů, na svobodu se od té doby dostalo jenom pět z nich.



Nigerijci nicméně kvůli úřednímu rozhodnutí ztratili spojení s rodinami v této části země, místo komunikace přes mobil nyní píšou dopisy. Podle BBC navíc panují obavy, že se gangy přesunou do jiných států Nigérie, v nichž služby fungují. O výkupném totiž většinou vyjednávají právě z mobilů.

Letectvo i pozemní armádní jednotky zahájily masivní operaci a chtějí vyhledat tábory, jež mají gangy v lesích. Přitom právě mobilní telefony by jim mohli pátrání usnadnit, perimetr hledání by mohli zúžit jen na oblast pokrytí konkrétního vysílače, přes který se telefony únosců do mobilní sítě přihlašují.

Telefon totiž neustále komunikuje s vysílači operátorů a nechává za sebou jakousi stopu. S pomocí operátorů tak lze určit místo, kde se (zapnutý) telefon nalézá.

Horšící se bezpečnostní situace na severozápadě Nigérie přiměla zavést mimořádná opatření i v několika jiných státech – byly například zrušeny pravidelné venkovní trhy a platí zákaz převozu dobytka mezi jednotlivými státy. V Zamfaře jsou zavřené školy a v noci platí omezení automobilové dopravy.