Model 3210 uvedla finská Nokia na trh v roce 1999. Tedy devět let před tím, než se na mobilní telefony dostala mapová aplikace Googlu, přičemž navigace s hlasovými pokyny v ní byla zavedena až o rok později. Neznámý autor se rozhodl ukázat, jak by navigace Googlu v mobilu mohla vypadat právě na výše zmíněné mobilní legendě.

Mobilní technologie za oněch devět let ušla obrovský kus cesty, nabídla tak i rozměrnější, jemnější a především barevné displeje. Jenže v době Nokie 3210 byly standardem malé monochromatické displeje s dobře patrným rastrem.

Video, které zveřejnil na síti X třeba Febri Walanda, ukazuje, jak by právě na takovém displeji mobilní navigace vypadala. Z dnešního pohledu působí úsměvně, nicméně i přes kostrbatou grafiku danou mizerným rozlišením tehdejších displejů a omezenou plochou kvůli jejich rozměrům působí přehledně a nejednomu uživateli by i v této podobě přišla jistě vhod. To by ovšem musela být legendární nokia vybavena pro tyto účely nepostradatelným GPS modulem.

Paradoxně právě v roce 1999, kdy byla Nokia 3210 uvedena do prodeje, se na evropském trhu objevil historicky první mobilní telefon s GPS. Nebyla jím ovšem nokia, nýbrž Benefon ESC!.

Není překvapením, že šlo o outdoorový model, tedy telefon odolný vodě a nárazu. Vynikal nezvykle velkým plně grafickým displejem. Avšak z dnešního pohledu s mizerným rozlišením 100 × 160 pixelů. Zvláštností telefonu byla i výklopná GPS anténa v horní části jeho zad.

První nokií s integrovaným GPS modulem byl model N95. Ten byl představený až v září 2006, tedy až sedm let po benefonu. Avšak s funkčností navigace v Nokii N95 to bylo z počátku opravdu na pováženou. Na finskou společnost se krátce po uvedení telefonu na trh (březen 2007) sesypala spousta kritiky, a to především kvůli špatné citlivosti na signál. Zřejmě největší chybou vývojářů Nokie totiž bylo umístění GPS čipu pod klávesnici – aby tedy bylo možné telefon pro navigaci používat, musel být otevřený. Nokia mimo to tajila dodavatele přijímače, mlčela i o jeho technických parametrech (více v dobovém testu: Největší favorit na titul Mobil roku: otestovali jsme integrovanou navigaci).