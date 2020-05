Mobilní infokarta o koronaviru se zaměří na pendlery a turisty

Infokarta ministerstva zdravotnictví chystá nový projekt, který by ulehčil starosti pendlerům a turistům při případných kontrolách. V mobilu by se tak vedle informací o aktuálních opatřeních, statistikách a důležitých kontaktů měl objevit také „přeshraniční pas“, tedy karta s informacemi o době pobytu, status testování a další. Karta by měla umět informace stáhnout z patřičných internetových databází.

„Testovali jsme využití digitální karty jako nové formy komunikace s občany. Máme tady na čem stavět. Nástroj dosahuje unikátních výsledků. Bez marketingové podpory organicky využívá technologii více než 1,2 milionu lidí,“ uvedl krizový manažer a koordinátor inovací ministerstva průmyslu a obchodu Robin Čumpelík pro portál ČeskéNoviny.cz.

„Dokážu si představit, jak digitální kartu využijeme například ve spojení s Portálem občana a jiným dostupnými projekty a nástroji. Projekt přispívá k praktickému naplňování Inovační strategie ČR a akceleraci zavádění digitální projektů a služeb občanům České republiky,“ dodal.

Mobilní karta má spoustu výhod, její instalace je jednoduchá, v mobilu nezabírá skoro žádné místo a funguje bezkontaktně, podobně jako třeba mobilní palubní vstupenky do letadla. Informace v ní jsou průběžně aktualizované, takže když se nějaké podmínky nebo pravidla změní, uživatel karty o tom ihned ví (více viz Stáhněte si vládní informace o koronaviru do mobilu).

Pendlerům se bude hodit zejména fakt, že by se karta měla umět napojit na databázi informací k testování na covid-19. Výsledky tak uživatel dostane v řádu minut po zavedení do databáze, celý proces je navíc zabezpečen šifrováním dat a karta se po potřebné době sama znehodnotí. To vše ulehčí předávání informací o případném nástupu do karantény nebo naopak zjednoduší prokázání se negativním testem.

Rozcestník pro uložení karty do mobilu naleznete zde. Karta je dostupná jak pro systém iOS, tak Android, každý systém však s kartou pracuje pomocí jiné aplikace.

Majitelé telefonů s iOS to mají jednodušší, stačí pouze otevřít fotoaparát a pomocí něj naskenovat QR kód na výše uvedené stránce (případně rovnou ten z našeho úvodního obrázku). Karta se pak rovnou načte do aplikace Wallet, kterou najdete rovněž v základní výbavě telefonů s operačním systémem Applu.

Uživatelé s Androidem si nejprve musí nainstalovat z obchodu Play patřičnou aplikaci, například Yourwallet. Po jejím spuštění stačí povolit přístup k fotoaparátu a následně naskenovat již zmíněný QR kód. Karta se pak objeví v aplikaci.