Víte, co má společného první mobil a současný smartphone? Mnoho ne

Letos uplynulo půl století od prvního hovoru mobilním telefonem. Za tu dobu urazily mobilní technologie mílové kroky. Současné mobily se od desítky let starého prototypu Motoroly výrazně liší. A to nejen po vzhledové stránce, ale i co se možností, technologií či hmotnosti týče.