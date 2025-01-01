Mobilní fotografie ušla neuvěřitelnou cestu. Neostré snímky pořízené snímači nízkého rozlišení jsou minulostí, současné smartphony vynikají citlivými snímači, velkým rozlišením i stabilizaci. Tma či protisvětlo je tedy nezastaví. Původně technologická kuriozita se proměnila v plnohodnotný nástroj kreativity pro každého. Dokazuje to i tento snímek Jack Russell teriéra pořízený smartphonem Oppo Find X8 Pro (73 mm, f/2,6, 1/3338 s, ISO 640).
Autor: Oppo Lumo Image
Stejně jako předchozí je i tento snímek zachycující skupinu lidí u vody při západu slunce oficiální fotografií společnosti Oppo pořízenou k podpoře vlastní fotografické soutěže Oppo Lumo Image. Snímek byl pořízen smartphonem Find X8 Pro (23 mm, f/1,6, 1/873 s, ISO 80)
Autor: Oppo Lumo Image
Snímek nazvaný Pohádková chaloupka ukazuje schopnosti současných smartphonů – především pro vrcholné modely není překážkou ani nedostatek světla, respektive tma. Tato fotografie byla pořízena smartphonem Oppo Find X7 Ultra (23 mm, f/1,8, 30 s, ISO 8000).
Autor: Oppo Lumo Image
Jeden ze snímků, který v loňském kole soutěže Oppo Lumo Image zaujal odbornou porotu, v níž je i viceprezident společnosti Oppo Pete Lau, v kategorii Okamžik spojení. Zachycuje pohled a detaily opeření žaka, tedy papouška šedého. Snímek byl pořízen smartphonem Oppo Find X8 Ultra.
Autor: Oppo Lumo Image/AneJune
Hory v zrcadle se jmenuje tento oficiální snímek Oppa pořízený modelem Reno11 Pro (16 mm, f/2,2, 1/1100 s, ISO 50).
Autor: Oppo Lumo Image
Do fotografické soutěže společnosti Oppo lze přihlásit snímky pořízené telefony Oppo či OnePlus, zařazeny budou snímky obsahující veškerá EXIF data. Snímek s názvem Vesmírný pasažér zachycuje muže na loďce pádlujícího mezi mostními pilíři. „Jako by se chystal proplout časem a prostorem,“ uvádí Bing He Bu Xi Zhou.
Autor: Oppo Lumo Image/Bing He Bu Xi Zhou
Podvodní valčík, jak čínský výrobce smartphonů tento snímek nazval, byl zachycen modelem Find X7 Ultra (23 mm, f/1,8, 1/42 s, ISO 1600).
Autor: Oppo Lumo Image
Tento snímek s příhodným názvem Pronásledován vlnou pořídilo Oppo smartphonem Find X7 Ultra (135 mm, f/4,3, 1/500 s, ISO 80).
Autor: Oppo Lumo Image
Snímek Blízcí přátelé pořízený Oppem Find X7 Ultra (135 mm, f/7,1, 1/625 s, ISO 80) ukazuje, jak jemné detaily umějí současné smartphony zachytit, což bylo před pár desítkami let něco nemyslitelného.
Autor: Oppo Lumo Image
Portrét nazvaný Z mlhy pořídilo Oppo modelem Find X7 (70 mm, f/8,0, 1/50 s, ISO 1600).
Autor: Oppo Lumo Image
Doba ledová. Další z oficiálních snímků Oppa pořízených smartphonem Find X7 Ultra (23 mm, f/1,8, 20 s, ISO 3200).
Autor: Oppo Lumo Image
Země. Snímek pořízený smartphonem Oppo Find X7 Ultra (72 mm, f/2,6, 1/339 s, ISO 50).
Autor: Oppo Lumo Image
„S makroobjektivem s dlouhým ohniskem se mezi okvětními lístky schovává hlemýžď. V této snové atmosféře se zdá, že má svůj vlastní výraz,“ uvádí Feng He Lian Yun.
Autor: Oppo Lumo Image/Feng He Lian Yun
Vlastní fotografickou soutěž má řada mobilních výrobců, patří mezi ně i čínské Xiaomi. S tímto snímkem zachycujícím hru světla a stínu se do aktuálního ročníku fotografické soutěže pořádané společnosti Xiaomi ve spolupráci s Leicou přihlásil Yudy Bento.
Autor: Xiaomi Imagery/Yudy Bento
Snímku od Wu Daoya zachycujícím éterickou krásu podzimní krajiny dominuje opuštěná loďka na poklidné, ranní mlhou zahalené řece.
Autor: Xiaomi Imagery/Wu Daoya
Momentka zachycující dovádění dvou dětí u městských vodních prvků
Autor: Xiaomi Imagery/Jin Lin Tong Xi
Dovádění svým mobilem zachytil i soutěžící Rafly Rinaldy. Ovšem místo dětí jde v tomto případě o dva dělníky, kteří si hrají ve vodě s barevnou látkou.
Autor: Xiaomi Imagery/Rafly Rinaldy
Soutěžící Patrick zvěčnil mobilem okamžik oslavy oficiálního zahájení provozu nové společnosti.
Autor: Xiaomi Imagery/Patrick
Roztříštěné zlato. Snímek čínského soutěžícího vystupujícího pod pseudonymem zachycuje chlapce dovádějícího v moři při západu slunce, kdy kapky jím rozstříkávané vody působí právě jako roztříštěné zlato.
Autor: Xiaomi Imagery
Svou fotografickou soutěž má i značka OnePlus. Tento snímek nazvaný Tradiční život na vodě se v loňském ročníku umístil na bronzové příčce. Pořízen byl modelem Nord 4 a podle autora zachycuje rybáře kmene Intha na myanmarském jezeře Inle při východu slunce.
Autor: OnePlus Photography Awards/Myat Zaw Hein
Působivý noční snímek pořízený smartphonem OnePlus 13. „Boží hora, neboli Gonbo Rangjon, je osamělá hora v oblasti Zanskar v indickém Ladaku a místní buddhistická komunita ji považuje za velmi posvátnou. Na toto majestátní místo jsem cestoval v dubnu 2025, konkrétně během noci novoluní, s jediným úmyslem vyfotit Mléčnou dráhu podél svaté hory. Snímek byl pořízen po půlnoci při teplotách kolem -10 °C,“ uvedl autor fotografie.
Autor: OnePlus Photography Awards/Mukul Mahant
Brána k arktickému životu. „Po dni stráveném jízdou vánicí jsem konečně dorazil k Arktickému Henge v nejsevernější části Islandu. Na 66. stupni severní šířky se mi překročení tohoto kamenného kruhu zdálo jako vstup do Arktidy. Po příjezdu se mraky postupně rozptýlily a při pohledu na sever jasně zářila polární záře,“ popsal Yang Sutie svou fotografii pořízenou smartphonem OnePlus 13
Autor: OnePlus Photography Awards/Yang Sutie
Mohan G si tímto snímkem architektury z 16. století v kombinaci s blesky splnil svůj fotografický sen. „Jel jsem do Gingee Hills fotit úplňkový měsíc, ale oblohu zakrývaly mraky, takže jsem ho neviděl. Konečně se mi po dvou hodinách čekání podařilo tento snímek,“ dodal. Snímek je pořízen telefonem OnePlus 12.
Autor: OnePlus Photography Awards/Mohan G
Soutěžící Danniel Bùi svým smartphonem v odpoledním světle zachytil opraváře rybářských sítí.
Autor: Xiaomi Imagery/Danniel Bùi
Soutěžící Baaksan svým OnePlusem 13 zachytil tradiční vystoupení s ohnivou tyčí, při kterém se tanečník pohybuje v harmonii s plameny.
Autor: OnePlus Photography Awards/Baaksan
„Chudí doufají v bohatství. Nemocní doufají v uzdravení. Ti, kteří jsou ve válce, doufají v mír. Hladoví doufají v jídlo. V co doufá dítě na obrázku?“ ptá se autor tohoto snímku pořízeného OnePlusem 11.
Autor: OnePlus Photography Awards/Kyaw Nainglin
„Vyfotil jsem zblízka rumunskou dívku, měla moc krásné oči,“ uvedl k fotografii, dokazující schopnosti současných fotomobilů, její autor Jear Cautivar. Umíte si představit, jak by takováto fotografie asi vypadala, kdyby byly pořízena mobilem z počátku éry mobilní fotografie?
Autor: Xiaomi Imagery/Jear Cautivar