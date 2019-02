Kdo neovládá smartphone, bude za pár let ztracený i v kuchyni

Nedávno skončený veletrh CES v Las Vegas sice nepřinesl záplavu nových produktů a třeba na nové smartphony byl vyloženě chudý. Ovšem ukázal zajímavé technologie a mezi řádky, tedy spíš konkrétně mezi stánky, se daly vyčíst mnohé trendy budoucnosti.

Nás bude zajímat ten, který ještě nyní působí pro zákazníky jako zbytečnost a výstřednost a pro výrobce jako demonstrátor technologických možností.

Příklad? Tak třeba pečicí trouba ovládaná přes smartphone, respektive trouba připojená k bezdrátové síti. Namátkou, společnost Bosch má už celou řadu takových trub. Nejenom, že je lze ovládat přes smartphone, ale můžete jim dávat i pokyny přes hlasového asistenta. Což spolu hodně souvisí.

Proč komplikovat něco, na co stačí obvykle dva kruhové ovladače bez displeje? Na jednom nastavíte teplotu, na druhém typ pečení: horní ohřev, dolní ohřev, horký vzduch a tak dále.

Proč dělat něco složitě, když to jde jednoduše. A na jednu stranu máte pravdu, především, když už jste někdy něco v troubě pekli a uvaříte víc než míchaná vajíčka. Jenže stejně tak budete mít zkušenost, že ne vždy jste sami vybrali ten nejoptimálnější režim pečení a že jste třeba museli s ohledem na recept v poločase měnit teplotu nebo typ ohřevu.

Budoucnost bude vypadat následovně: na kuchyňskou linku položíte třeba zakoupené kuře, vyfotíte ho smartphonem a okamžitě dostanete nabídku pokrmů, které z uvedené suroviny lze vytvořit. Samozřejmě s receptem a dalšími nutnými ingrediencemi. Když si vyberete, připravíte suroviny, položíte je na pekáč a vložíte do trouby.

A teď místo nastavování ovladačů na troubě jen potvrdíte vybraný recept a stisknete na displeji svého mobilu tlačítko start. O víc se starat nemusíte a můžete si dělat, co chcete. Mobil bude informovat o stavu přípravy, upozorní vás, kdy máte postavit na linku brambory (vy jste je tam už dali dopředu) a jen stisknete na mobilu tlačítko vařit. Až bude vše hotovo, varná deska i trouba přejdou automaticky na režim udržování teploty a vás pozvou ke stolu. Jen servírovat budete muset (zatím) sami.

Vedle samotného smartphonu se v budoucím životě místo ovladačů uplatní ještě hlasoví asistenti. Dnes to jsou ty od Googlu, Amazonu a Applu, ale třeba se mezi ně dostane ještě jiný. V každém případě, pokud budete líní otevřít smartphone, budete moci příkazy dávat hlasem. Nebo se jen asistenta zeptáte, jak na tom příprava jídla je, nebo si od něj necháte vyprávět historii pokrmu či jeho kalorickou hodnotu.

Vše zůstane na mobilu

Trouba byl jen příklad, podobně se bude ovládat v blízké budoucnosti cokoliv si vymyslíte. Se snižující se cenou elektronických komponentů se výrobcům bude hodit, že místo mechanických ovladačů vrazí do přístroje jeden čip a mají ovládání z krku. Pračka, sušička, vysavač, chladnička a možná i kuchyňský robot.

Pokud namítnete, že to lze snadno vyřešit dnes levnými dotykovými displeji, tak máte jistě pravdu, ale i přes klesající cenu displeje stále něco stojí. A navíc zůstává problém s logikou ovládání. Když se něco nepovede u mobilní aplikace, výrobce ji může snadno aktualizovat a třeba i výrazně překopat. U pevně vestavěného ovládání na přístroji je to mnohem náročnější, muselo by opět mít připojení k internetu.

Zároveň nebude mít výrobce jistotu, že se ovládání změní u všech prodaných přístrojů, ne každý ho k síti připojí. U mobilů bude penetrace aktualizací řádově mnohem vyšší, jinak přístroj ovládat ani nebude možné. Navíc jsme zpět u výrobních nákladů. Když už tam bude připojení k internetu, tak je levnější vynechat displej a třeba i ovladače a nechat vše na mobilu.

Dnes je naprosto běžné, že lze ovládat televizi mobilem místo dálkového ovladače. Pro jednoduché přepnutí programu to je nejrychlejší řešení, ale opět platí, stačí mít doma dvě televize různých značek a hned některé funkce budete hledat, protože logika ovladače bude jiná. To samozřejmě bude platit i pro ovládání přes mobilní aplikaci, tam si však snadno najdete jednu univerzální pro obě televize. Ovšem ještě snazší to bude, když asistentovi řeknete, že se chcete koukat na sport, on vám přečte aktuální program všech sportovních stanic a vy si vyberete.

Televize nebo trouba, to jsou klasické přístroje, které umí ovládat skoro každý. Jenže v blízké budoucnosti budeme mít doma, nebo už máme, další zařízení, která v principu na sobě už nyní žádné ovladače nemají. Ať už to jsou bezpečnostní kamery, videozvonky, chytré osvětlení a podobně. Kdo je má, tak už dnes takové přístroje ovládá přes mobil, je to logické. Postupně se přidá vše ostatní.

Teplota ve sprše přes mobil

Můžeme pokračovat i na první pohled absurdními aplikacemi. Třeba nastavení teploty sprchy. V té asi navždy zůstane nějaký typ ovladače a i dnes jsou běžné termostatické hlavice. Jenže mnohdy (třeba v rodinném domě s kotlem) nezačne téct teplá voda okamžitě a pak musíte zkoušet, jestli už teče. Přes mobil si nastavíte teplotu, spustíte sprchu a mobil vás upozorní, že koupel je připravená.

Na CESu pak byla k vidění i toaleta ovládaná přes mobil. Ovládá se přes ní takzvaná japonská toaleta, tedy s oplachem a vysoušením. K tomu je tam výrazné podsvícení, vyhřívání prkénka a hudba. Pokyny lze dokonce dávat hlasem přes Alexu od Amazonu. Což už zní dost absurdně. Toaletu Kohler si budete moci koupit na podzim za zhruba 200 000 korun.

Ano, není to nezbytné, není to nutné, někdy je to až nesmyslné, ale je to trend. A vlastně to ve většině případů dává smysl. Autor by třeba onu troubu ovládanou přes mobil ocenil okamžitě. Měl by totiž na displeji aktuální čas, který se mu u výrobku italského výrobce nedaří přes dvojici tlačítek nastavit a je líný hledat návod. S mobilem by měl čas nastavený za pět sekund.

Je tu ovšem i jeden problém. Kdo nepoužívá smartphone a jeho jazyk zatím asistenti Googlu, Amazonu a Applu nepodporují, může být za pár let ztracený v kuchyni nebo v koupelně. A nebo si bude muset hýčkat „dobrou starou techniku“.