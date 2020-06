Vězni preferují mikro mobily. Kněz jich do vězení pašoval devět

Jestliže většina zákazníků dnes preferuje smartphony s co největším displejem, tak vězni dávají přednost co nejmenším mobilům. Dají se snadno skrýt a také se do vězení mnohem lépe pašují.