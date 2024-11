Mobily čeká velká designová změna. Přitom před lety se Applu vymstila

Psal se rok 2014 a Apple právě změnil podobu svých telefonů. Dosud hranatá a kompaktní zařízení se zakulatila a výrazně zvětšila. Místo jednoho malého iPhonu tu najednou byly dva nové: velký a ještě větší (na tehdejší poměry) iPhone 6 a 6 Plus. Euforie ze změny designu však vzápětí pominula, když se začala množit hlášení o tom, že nové telefony mají zřejmě kvůli přepracovanému designu docela zásadní konstrukční vadu.

iPhone 3GS měl tělo o šířce 12,3 mm, iPhone 4 a 4s tloušťku stáhl na 9,3 mm a iPhone 5 a 5s dokonce jen na 7,6 mm. Vzhledem k tomu, že tyto modely měly kompaktní design a plochý, bytelně působící design boků, se nikdo nepozastavoval nad tím, když iPhone 6 Plus šířku stáhl ještě o dalšího 0,5 mm. Jenže iPhone 6 Plus byl proti předchůdci v podstatě obr, a do hry tedy přišel zcela nový faktor.