Mobily ve škole bez pravidel? Kdepak, v Česku se to nařízeními jen hemží

Většina českých škol má ve školním řádu formálně ukotvena pravidla pro používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení. Vyplývá to z květnového průzkumu ministerstva školství, do kterého se zapojilo téměř 5,5 tisíce škol. Víc než polovina škol, které používání mobilů doposud neregulují, plánují pravidla zavést.
Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Průzkum ministerstva školství zaměřený na používání mobilů na českých školách
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) doplnil, že ze sedmi procent škol, které zatím školním řádem užívání mobilních telefonů neregulují, se polovina chystá (zhruba 200 škol) s tím začít nejčastěji od letošního 1. září.

„Potvrzuje se, že řešení přes metodické doporučení a apel na školy, aby přistoupily k regulaci, je rychlejší řešení než řešení legislativní,“ řekl Plaga.

Zároveň upozornil na to, že pokud se situace s využíváním telefonů v českých školách, kterých je podle statistiky ministerstva v letošním školním roce 5 648 (4 320 základních a 1 328 středních škol), nezlepší jen na základě apelu ministerstva, bude nutné přistoupit k zákonné regulaci.

Část ředitelů podle Plagy v průzkumu dala najevo, že by o takový krok stála, podle ministra by se tím také dostali do jednodušší situace, protože by nemuseli regulaci sami vysvětlovat rodičům.

Mobil v hodině pouze na pokyn učitele

U používání mobilních zařízení během vyučování převažuje systém, kdy mohou žáci telefony využít výhradně pro vzdělávací účely a na pokyn učitele. Na prvním stupni základních škol uplatňuje tento přístup 76 procent škol, 24 procent má úplný zákaz. Na druhém stupni ZŠ činí podíl škol s regulovaným režimem 87 procent, úplný zákaz má 12 procent škol.

U nižších ročníků víceletých gymnázií využívá regulovaný režim 96 procent škol a úplný zákaz čtyři procenta. Na středních školách a ve vyšších ročnících víceletých gymnázií používá regulovaný režim 93 procent škol, zatímco šest procent škol stanovilo úplný zákaz a jedno procento škol regulaci nemá.

Avšak v případě používání mobilních zařízení během přestávek je situace odlišná. Přístupy škol se liší podle stupně vzdělávání, uvedlo ministerstvo. Na prvním stupni ZŠ uplatňuje 55 procent škol úplný zákaz, 37 procent škol povoluje používání zařízení za daných podmínek a osm procent škol regulaci nemá. Na druhém stupni ZŠ nemá regulaci 15 procent škol, zatímco úplný zákaz uplatňuje 47 procent škol.

U nižších ročníků víceletých gymnázií není používání mobilních zařízení o přestávkách regulováno u 68 procent škol. V SŠ a vyšších ročnících víceletých gymnázií nereguluje používání mobilů o přestávce 83 procent škol, úplný zákaz má pět procent.

Mobil vypnout a odložit do aktovky

Odložení nebo odevzdání mobilních zařízení vyžaduje 38 procent škol. Mezi školami, které odložení vyžadují, převažuje ponechání zařízení vypnutého v aktovce nebo například v kapse žáka.

V dubnu vyzvalo vládu k zavedení plošné regulace chytrých telefonů ve školách 30 expertů a organizací. Navrhují například zákonné opatření, které by omezovalo chytré telefony ve škole, a to včetně přestávek po celou dobu základní školní docházky. Ministerstvo školství v únoru poslalo školám metodiku pro používání mobilních telefonů žáky. Jsou v ní zásady pro zavedení do školních řádů i příklady z praxe.

V Česku se diskutuje i o omezení sociálních sítí. S myšlenkou na zákaz používání sociálních sítí u dětí po vzoru Francie přišel premiér Andrej Babiš (ANO) v únoru, spíše k zákazu se kloní také prezident Petr Pavel. Například podle opozičních Pirátů však případná restrikce neřeší podstatu problému.

