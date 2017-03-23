náhledy
Anketa Mobil roku pravidelně udílí ceny nejlepším telefonům už do roku 1997. Letošní vítěz má tedy pořadové číslo 28. Vzpomínáme na modely, které vyhrály titul Mobil roku v předchozích ročnících.
Autor: Reuters
Historicky prvním Mobilem roku byl Siemens S6 (vlevo), který zvítězil v anketě z roku 1997. Měl ještě pevnou vnější anténu, čtyřřádkový droboučký monochromatický displej a výdrž baterie byla, když se hodně šetřilo, celý jeden den. Ve své době byl Siemens S6 mobil střední třídy, stál přibližně 13 tisíc korun.
Autor: Mobil iDNES.cz, Mobil.iDNES.cz
Nokia 8810, vítěz kategorie hightech z roku 1998, byla ve své době skvost: miniaturní mobil s vysouvacím krytem klávesnice, velkým displejem a hlavně s integrovanou anténou. A extra výbava? Tou byl infraport. Nokia 8810 byl velmi drahý mobil, stála přes 30 tisíc korun.
Autor: Nokia
Baculatá Nokia 5110, vaše volba pro rok 1999, pomohla finskému výrobci na vrchol. V roce 1998 byla v segmentu levných mobilů (tehdy až tak levné nebyly) učiněné zjevení. Kompaktní mobil se snadným ovládáním a hlavně s neuvěřitelnou funkcí výměnného předního krytu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Sérii úspěchů Nokie přerušilo Sony, které se svým modelem CMD-Z5 zvítězilo v roce 2000. Luxusní a extravagantní Sony CMD-Z5 byl na svou dobu malý mobil s minimem tlačítek. Hlavním ovládacím prvkem bylo ovládací kolečko na boku s názvem Jog Dial. Telefon měl flip kryjící klávesnici, tehdy velmi populární součást mobilu, na kterou si dnes stěží vzpomeneme.
Autor: Sony
Dalším Mobilem roku se stala Nokia 3330. V roce 2001 nahradila, respektive doplnila trhu kralující Nokii 3310. Ta byla nástupcem modelu 3210, druhého mobilu z ankety v roce 1999. Inovací byla podpora Wapu a telefon uměl dlouhé textovky, až 460 znaků. Prostě zlatá éra low-endových nokií, které zajistily výrobci nehynoucí celosvětovou slávu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Vítěz ankety v roce 2002 patří mezi nejvýznamnější mobily historie. Nokia 7650 byla jedním z prvních mobilů s barevným displejem, úplně první (v Evropě) s integrovaným fotoaparátem, a co na tom, že jen s VGA rozlišením. Hlavně to byl první smartphone s operačním systémem Symbian.
Autor: Nokia
V roce 2003 se anketa nekonala. V následujícím roce si to rozdala Nokia se Sony Ericssonem. Vítězný model 6230 byl ve své době velmi populární, měl bohatou výbavu, barevný displej a hlavně byl malý.
Autor: Nokia
O rok později už vyhrál opravdový fotomobil. Sony Ericsson K750i disponoval fotoaparátem s rozlišením dva megapixely a ve své době to byl nesmírně populární model. Fakticky modelem T610 začínají zlatá léta Sony Ericssonu, kam K750i patřil jako jeden z hlavních aktérů.
Autor: Sony Ericsson
Vítěze z let 2006 a 2007 si asi bude většina čtenářů pamatovat a mnozí je možná mají stále v šuplíku. V prvním roce vyhrál Sony Ericsson K790i, přístroj zaměřený na fotografování (jeho snímač měl rozlišení 3,2 megapixelu) a hudbu.
Autor: Sony Ericsson
V následujícím roce si první místo zabrala Nokia N95, na svou dobu špičkový multimediální mobil a asi poslední nokia, z které se konkurentům roztřepala kolena už při představení. Telefon fascinoval dvojitě výsuvnou konstrukcí, pětimegapixelovým fotoaparátem a na svou dobu velmi bohatou výbavou.
Autor: Nokia
V roce 2008 ovšem přišel zásadní přelom: nástup značky Apple a jeho iPhonu, který se stal asi tím nejikoničtějším chytrým telefonem. iPhone 3G si odnesl první místo v tomto roce…
Autor: apple.com
… model 3GS pak v tom následujícím. Písmeno S v názvu znamenalo hned několik vylepšení – vyšší výkon, lepší rozlišení fotoaparátu či možnost ovládat telefon hlasem.
Autor: apple.com
I rok 2010 patřil Applu. Vítěz v podobě iPhonu 4 přinesl uživatelům nový design, ztenčené tělo s kovovým rámečkem, displej s technologií Retina, vylepšený výkon a novou verzi systému iOS (iOS 4).
Autor: Mobil.iDNES.cz
V roce 2011 se však na vrchol žebříčku popularity v anketě Mobil roku vyšplhal Samsung, a to se svým modelem Galaxy S2. Top model tohoto korejského výrobce si získal obdiv dvoujádrovým procesorem, displejem s technologií Super AMOLED a fotoaparátem s rozlišením 8 Mpix.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Na popularitu série Galaxy S navázal následující rok model S3. Zvětšení displeje na 4,8 palce, HD rozlišení, čtyřjádrový procesor a vylepšený snímač fotoaparátu byly na svou dobu špičkové parametry.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V roce 2013 se Samsungu povedl hattrick, a to díky modelu Galaxy S4. Opět jsme se dočkali zvětšení displeje, lepšího procesoru i fotoaparátu, tehdy jednoho z vůbec nejlepších mezi telefony.
Autor: Mobil iDNES.cz, iDNES.cz
V roce 2014 se však pomyslná trofej Mobilu roku vrátila zpět Applu, který zabodoval velkými inovacemi u iPhonu 6. Dvě velikostní varianty, velké displeje, svěží design a také dostatek výkonu jej vynesly až na vrchol.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Že je design naprosto klíčovým prvkem, dokázal Samsung, když díky svému S6 edge v roce 2015 Applu opět sebral titul šampiona. Vedle standardních vylepšení (výkon, displej, fotoaparát) si získal přízeň zejména designovou lahůdkou – ohnutým displejem na bocích.
Autor: samsung.com
Samsung si úspěch zopakoval i v roce 2016, když jej na první místo vynesl druhý z modelů se zahnutými boky displeje, Galaxy S7. Čtenáře však zaujal i bohatou výbavou a výborným fotoaparátem.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Druhý hattrick pak Samsung završil v roce 2017 díky modelu Galaxy S8. Proměna v designu mu prospěla, v čele s velkým displejem v relativně kompaktním těle. Samozřejmě jsme ocenili i zbytek skvělé výbavy.
Autor: Mobil iDNES.cz
Následující rok přišlo překvapení. První příčku Samsungu totiž tentokrát nesebral Apple, ale Huawei. Jeho špičkový Mate 20 Pro bodoval na všech frontách a přinesl inovace, na které konkurence nedosáhla. To mu pomohlo k prvnímu místu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V roce 2019 se na první místo vrátil Samsung s modely Note 10 a 10+. Tyto modely se pyšnily velkým a parádním displejem, špičkovým fotoaparátem, výkonným hardwarem i chytrým stylusem S Pen. Bylo to navíc vůbec poprvé, co první místo připadlo smartphonu od Samsungu jiné řady než Galaxy S.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
V anketě o mobil roku 2020 se opět pozice na stupních vítězů zamíchaly a první příčku obsadil Apple se svými špičkovými modely iPhone 12 Pro a 12 Pro Max. Apple vsadil na retro design s plochými boky a celou řadu hardwarových inovací a byl to očividně krok správným směrem.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Úspěch si Apple zopakoval i v následujícím roce, jeho vrcholný model iPhone 13 Pro (Max) anketu opět vyhrál. Telefony si vítězství zasloužily zejména svou prvotřídní výdrží, ještě lepším 120Hz displejem a také velice povedeným trojitým fotoaparátem, nově osazeným možností trojnásobného optického zoomu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
A následoval další hattrick. Apple si hlavní cenu v anketě Mobil roku odnesl i v roce 2022, tentokrát díky modelu iPhone 14 Pro. Telefon zaujal vylepšenými fotoaparáty, novým tvarem průstřelu displeje pro čelní senzory a také možností posílat zprávy přes satelit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
A aby toho nebylo málo, i rok 2023 patřil Applu. Vítězem se stal model iPhone 15 Pro, který tentokrát inovoval pomocí nových materiálů (titanový rámeček), dále novým nastavitelným tlačítkem a také konečně dostal univerzální USB-C port.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Dlouhou sérii vítězství Applu ovšem loni ukončil Samsung, který si odnesl ocenění v anketě s modelem Galaxy Z Fold 6. Čtenáře zaujala nová skládačka díky tenčímu designu, velkému ohebnému displeji a řadě prémiových softwarových funkcí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A je to znovu Samsung, kdo stanul na první příčce v letošní anketě. Tentokrát však ne s ohebným modelem, nýbrž s top modelem Samsung Galaxy S25 Ultra, který je výkonný pomocník, schopný fotomobil a zápisník s integrovaným stylusem v jednom balení. K letošnímu vítězství Samsungu gratulujeme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz