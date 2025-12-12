Samsung uhájil loňské prvenství. Mobilem roku je Galaxy S25 Ultra

Autor:
V 28. ročníku ankety Mobil roku zvítězil v hlasování čtenářů iDNES.cz Samsung Galaxy S25 Ultra. Samsung tak uhájil loňské prvenství, kdy sesadil iPhony od Applu, které žebříčku kralovaly čtyři roky po sobě. Oproti loňsku se nicméně alespoň vrátily do první desítky. Naopak Google si pohoršil, jeho Pixel 10 Pro skončil třetí, přeskočilo jej totiž Xiaomi 15 Ultra.
Mobil roku 2025

Mobil roku 2025 | foto: ilustrační fotoiDNES.cz

Mobil roku 2025
Mobil roku 2025
Mobil roku 2025
Mobil roku 2025
13 fotografií

Tradiční anketa Mobil roku letos navázala na loňský pozměněný formát – čtenáři iDNES.cz tak opět vybírali v celkem třech kolech, tedy ze tří kategorií zařízení, a to v podobě fotoduelů. Tento nový formát lépe určuje celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující mohli posuzovat více nominovaných přístrojů. Pro hodnocení hlasování se využívá šachová metoda Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.

Jako Mobil roku 2025 čtenáři iDNES.cz vybrali Samsung Galaxy S25 Ultra, tedy šestnáctou generaci vrcholné řady Galaxy S jihokorejského výrobce. Druhý nejvyšší počet hlasů získalo Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi si tak oproti loňsku o dvě příčky polepšilo, a to na úkor Googlu. Jeho top model si oproti loňsku o jedno místo pohoršil, aktuální Pixel 10 Pro/10 Pro XL se umístil na bronzové příčce.

Mobil roku 2025, absolutní pořadí 1. místo: Samsung Galaxy S25 Ultra

Mobil roku 2025, absolutní pořadí 2. místo: Xiaomi 15 Ultra

Mobil roku 2025, absolutní pořadí 3. místo: Google Pixel 10 Pro

Čtvrtou příčku letos obsadilo Xiaomi, a to s modelem 15T Pro. První pětku pak uzavírá první iPhone, konkrétně model 17 Pro Max. Pro Apple je to po loňském debaklu, kdy se žádný z jeho smartphonů nedostal do první desítky, alespoň malá satisfakce. Další iPhone totiž otevírá druhou pětku. První desítku hlavní kategorie letos fakticky ovládly pouze čtyři značky. Konečné pořadí hlavní kategorie si můžete zobrazit zde.

První kategorií, ve které čtenáři letos hlasovali teprve podruhé, byla kategorie Nejlepší produkt nositelné elektroniky. V té bylo redakcí Mobil.iDNES.cz nominováno 20 produktů zahrnujících především chytré hodinky, nominován byl nicméně i jeden fitness náramek.

První příčku uzmuly hned ty nejdražší, tedy Garmin Fenix 8 Pro, které zaujmou i dlouhou výdrží baterie. Druhá příčka náleží vrcholným hodinkám Applu, modelu Watch Ultra 3. Třetí místo patří opět Garminu, umístily se na něm totiž hodinky Forerunner 970. Na kompletní výsledky této kategorie se můžete podívat zde.

Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2025, absolutní pořadí 1. místo: Garmin Fenix 8 Pro

Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2025, absolutní pořadí 2. místo: Apple Watch Ultra 3

Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2025, absolutní pořadí 3. místo: Garmin Forerunner 970

Poslední, třetí kategorií, v níž čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší produkt, byla kategorie Nejlepší cenově dostupný smartphone. V té bylo redakcí nominováno opět 20 zařízení, a to konkrétně smartphonů s nejlepším poměrem výkonu a ceny v kategorii do 10 tisíc Kč.

Na první příčku čtenáři svým hlasováním dostali smartphone Samsung Galaxy A36 5G. Samsungu náleží i druhá příčka, a to konkrétně modelu Galaxy A17 5G. Na třetí příčce se umístil smartphone značky Motorola, model Edge 60 Fusion.

Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2025, absolutní pořadí 1. místo: Samsung Galaxy A36 5G

Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2025, absolutní pořadí 2. místo: Samsung Galaxy A17 5G

Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2025, absolutní pořadí 3. místo: Motorola Edge 60 Fusion

Do první desítky se probojovaly také smartphony značek OnePlus, Xiaomi a Nubia. Konečné pořadí této kategorie si můžete zobrazit zde.

Čtenáři, kteří v jednotlivých kolech hlasovali a byli přihlášení svým iDNES účtem, soutěžili o jednu z atraktivních hlavních cen. Pro první kolo, tedy hlavní kategorii Mobil roku 2025, to byl smartphone Apple iPhone 17 256 GB v hodnotě 22 900 Kč, pro kolo druhé pak chytré hodinky Garmin Venu 4 45mm Slate/Black Band v hodnotě 12 500 korun a pro třetí smartphone Samsung Galaxy A36 6GB/128GB v hodnotě 7 500 Kč. Ze všech soutěžících čtenářů redakce Mobil.iDNES.cz vylosovala tyto výherce:

Hlavní ceny vyhrávají:

V rámci ankety Mobil roku 2025 hlasující soutěžili o tři atraktivní ceny: dva smartphony a jedny chytré hodinky. Jejich výherci se stávají:

  • První kolo: Štěpán Havlena – Apple iPhone 17
  • Druhé kolo: Václav Mareš – Garmin Venu 4 45mm
  • Třetí kolo: Marie Čecháková – Samsung Galaxy A36

Gratulujeme.

Nejčtenější

Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě

Samsung Z TriFold

Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z...

Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás...

Samsung uhájil loňské prvenství. Mobilem roku je Galaxy S25 Ultra

Mobil roku 2025

V 28. ročníku ankety Mobil roku zvítězil v hlasování čtenářů iDNES.cz Samsung Galaxy S25 Ultra. Samsung tak uhájil loňské prvenství, kdy sesadil iPhony od Applu, které žebříčku kralovaly čtyři roky...

12. prosince 2025

Nejlepší iPhone proti Mobilu roku 2025. Displeje mají parádní oba dva

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra

Apple iPhone 17 Pro Max a Samsung Galaxy S25 Ultra jsou nejen špičkové modely dvou nejprodávanějších značek smartphonů, ale také přístroje, které přinášejí dlouho opomíjenou antireflexní vrstvu...

12. prosince 2025

Zkoušeli jsme děti, jestli zavolají ze starého telefonu. Výsledek překvapil

Školáci si v muzeu společnosti Cetin vyzkoušeli, zda se dokážou dovolat z...

Na tento test jsme se dlouho těšili. Zajímalo nás, jestli děti dokážou obsloužit starý telefon s rotačním číselníkem. S testem nám pomohli operátor O2 a společnost Cetin. Výsledek testu nás...

11. prosince 2025

Rozhodněte se, čí pomoc potřebujete. Přes Záchranku se dovoláte i hasičům

Jak funguje aplikace Záchranka?

Aplikace Záchranka, která slouží především k rychlému spojení s operátorem dispečinku Zdravotnické záchranné služby, se od svého spuštění dočkala řady rozšíření funkcionality. Další novinku...

10. prosince 2025  15:39

Stojí stejně jako plná nádrž benzínu. Co umí superlevný smartphone?

Honor X5c Plus

Nejlevnější smartphony stojí zhruba jako nádrž benzínu. Nebo jako 55 jízd hromadnou dopravou, nebo jako 36 kostek másla. Prostě jsou levné a dlouho platilo, že ty nejlevnější za moc nestojí. Podívali...

10. prosince 2025

Apple inovace několik let nepřeháněl, ale poté přišel opravdu velký skok

Apple iPhone 17 Pro Max a předchůdci iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max, 14 Pro Max...

Letošní iPhone 17 Pro Max přinesl oproti předchůdcům významné změny. Navázal tak na několik let pozvolné evoluce, což ukazuje i naše přímo porovnání se staršími modely iPhone 16 Pro Max, 15 Pro Max,...

9. prosince 2025

Trápíte se s dárky? Poradíme vám takové, které potěší a nemusejí stát moc

Tipy na vánoční dárky 2025

Když už nový mobil máte, můžete si k Vánocům přát alespoň něco z bohaté nabídky příslušenství a doplňků. Fantazii se meze nekladou, ale pokud si nevíte rady, přinášíme výběr redakčních tipů na dárky.

8. prosince 2025

Jedinečný displej za výbornou cenu, kterou můžete i snížit. Test T Tablet 2

T-Mobile T Tablet 2

Druhá generace operátorského tabletu od T-Mobilu se rozhodla jít vcelku jedinečnou cestou. T-Mobile totiž sáhl po zařízení od výrobce TCL, které má displej s technologií Nxtpaper. Ta v běžných...

7. prosince 2025

O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením

Ilustrační snímek

Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...

6. prosince 2025

Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování

Premium
ilustrační snímek

Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...

6. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete

Google Pixel 10 a Pixel 9 a jejich pouzdra

Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...

5. prosince 2025  13:04

Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli

Ilustrační snímek

Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...

5. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.