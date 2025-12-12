Tradiční anketa Mobil roku letos navázala na loňský pozměněný formát – čtenáři iDNES.cz tak opět vybírali v celkem třech kolech, tedy ze tří kategorií zařízení, a to v podobě fotoduelů. Tento nový formát lépe určuje celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující mohli posuzovat více nominovaných přístrojů. Pro hodnocení hlasování se využívá šachová metoda Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.
Jako Mobil roku 2025 čtenáři iDNES.cz vybrali Samsung Galaxy S25 Ultra, tedy šestnáctou generaci vrcholné řady Galaxy S jihokorejského výrobce. Druhý nejvyšší počet hlasů získalo Xiaomi 15 Ultra. Xiaomi si tak oproti loňsku o dvě příčky polepšilo, a to na úkor Googlu. Jeho top model si oproti loňsku o jedno místo pohoršil, aktuální Pixel 10 Pro/10 Pro XL se umístil na bronzové příčce.
Čtvrtou příčku letos obsadilo Xiaomi, a to s modelem 15T Pro. První pětku pak uzavírá první iPhone, konkrétně model 17 Pro Max. Pro Apple je to po loňském debaklu, kdy se žádný z jeho smartphonů nedostal do první desítky, alespoň malá satisfakce. Další iPhone totiž otevírá druhou pětku. První desítku hlavní kategorie letos fakticky ovládly pouze čtyři značky. Konečné pořadí hlavní kategorie si můžete zobrazit zde.
První kategorií, ve které čtenáři letos hlasovali teprve podruhé, byla kategorie Nejlepší produkt nositelné elektroniky. V té bylo redakcí Mobil.iDNES.cz nominováno 20 produktů zahrnujících především chytré hodinky, nominován byl nicméně i jeden fitness náramek.
První příčku uzmuly hned ty nejdražší, tedy Garmin Fenix 8 Pro, které zaujmou i dlouhou výdrží baterie. Druhá příčka náleží vrcholným hodinkám Applu, modelu Watch Ultra 3. Třetí místo patří opět Garminu, umístily se na něm totiž hodinky Forerunner 970. Na kompletní výsledky této kategorie se můžete podívat zde.
Poslední, třetí kategorií, v níž čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší produkt, byla kategorie Nejlepší cenově dostupný smartphone. V té bylo redakcí nominováno opět 20 zařízení, a to konkrétně smartphonů s nejlepším poměrem výkonu a ceny v kategorii do 10 tisíc Kč.
Na první příčku čtenáři svým hlasováním dostali smartphone Samsung Galaxy A36 5G. Samsungu náleží i druhá příčka, a to konkrétně modelu Galaxy A17 5G. Na třetí příčce se umístil smartphone značky Motorola, model Edge 60 Fusion.
Do první desítky se probojovaly také smartphony značek OnePlus, Xiaomi a Nubia. Konečné pořadí této kategorie si můžete zobrazit zde.
Čtenáři, kteří v jednotlivých kolech hlasovali a byli přihlášení svým iDNES účtem, soutěžili o jednu z atraktivních hlavních cen. Pro první kolo, tedy hlavní kategorii Mobil roku 2025, to byl smartphone Apple iPhone 17 256 GB v hodnotě 22 900 Kč, pro kolo druhé pak chytré hodinky Garmin Venu 4 45mm Slate/Black Band v hodnotě 12 500 korun a pro třetí smartphone Samsung Galaxy A36 6GB/128GB v hodnotě 7 500 Kč. Ze všech soutěžících čtenářů redakce Mobil.iDNES.cz vylosovala tyto výherce:
Hlavní ceny vyhrávají:
Gratulujeme.