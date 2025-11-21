Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší smartphony a vyhrajte iPhone 17

Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin a smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. První kolo startuje v pátek 21. listopadu a vyhlášení ankety proběhne v pátek 12. prosince.
Mobil roku 2025

Mobil roku 2025 | foto: ilustracni fotoiDNES.cz

Tradiční anketa Mobil roku proběhla loni poprvé v pozměněném formátu, stejný zůstává i v tom letošním, tedy 28. ročníku. Čtenáři iDNES.cz budou tedy i letos vybírat ve třech kolech ze tří kategorií zařízení. V prvním kole to budou ty nejlepší smartphony na trhu. Vítěz tohoto kola se stane Mobilem roku 2025. V druhém kole budou vybírat nejlepší letošní nositelnou elektroniku a ve třetím kole pak nejlepší přístroj v poměru výkonu a ceny v kategorii do 10 000 Kč. Každý soutěžící přihlášený svým iDNES účtem postupuje v každém kole do slosování o jednu z atraktivních cen.

V prvním kole výherce získá Apple iPhone 17 256 GB v hodnotě 22 900 Kč, v druhém kole chytré hodinky Garmin Venu 4 45mm Slate/Black Band v hodnotě 12 500 korun a v třetím kole pak smartphone Samsung Galaxy A36 6GB/128GB v hodnotě 7 500 Kč.

Průběh ankety

1. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší smartphone. První kolo startuje 21. listopadu v 00:00 a končí 27. listopadu v 12:00.

2. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší produkt nositelné elektroniky. Druhé kolo startuje 28. listopadu v 00:00 a končí 4. prosince v 12:00.

3. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší cenově dostupný smartphone. Třetí kolo startuje 5. prosince v 00:00 a končí 11. prosince v 12:00.

Vyhlášení výsledků a zveřejnění výherců proběhne v pátek 12. prosince. Pravidla ankety najdete zde.

Čtenáři opět vyberou vítěze všech kategorií

Letošní ročník ankety je již 28., jde tedy o nejstarší anketu, ve které čtenáři mohou volit nejlepší mobil roku. Do roku 2023 čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší přístroje jen v hlavní kategorii a ostatní kategorie volila odborná porota. Od roku 2024 jsme se rozhodli nechat výběr čtenářů hned ve třech kategoriích a místo formuláře jsme zvolili formát fotoduelu. Ten by měl lépe určit celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující budou moci posuzovat více nominovaných přístrojů. Fotoduel nabízí stále nové dvojice, je jen na vás, jak dlouho budete vybírat. Pro hodnocení hlasování používáme šachovou metodu Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.

Nominaci přístrojů provedla redakce, v prvním kole to je 24 špičkových smartphonů, v těch následujících pak 20 přístrojů nositelné elektroniky a stejný počet cenově dostupných smartphonů. Všechny nominované přístroje se musely na českém trhu začít prodávat mezi 1. prosincem 2024 a 15. listopadem 2025. Jsou to tedy přístroje modelového roku 2025.

Vyberte nejlepší smartphone v anketě Mobil roku 2025

Také letos budou čtenáři iDNES.cz vybírat nejlepší letošní produkty i v loni nově zařazených kategoriích. Tou první je kategorie nositelné elektroniky, což jsou převážně stále populárnější chytré hodinky. Jejich prodeje stále rostou a neohrožují je ani chytré prsteny, které naopak po boomu v předchozím roce stagnují bez významnějších inovací. V druhé pak budou čtenáři vybírat nejlepší produkt roku mezi cenově dostupnými smartphony. To jsou přístroje v cenové kategorii do 7 500 korun. Především mezi přístroji, které se blíží horní hranici, lze najít již výborně vybavené modely bez velkých kompromisů. Spodní cenová hranice určená není, ale pokud nerezignujeme na solidní výbavu, tak je potřeba počítat s částkou nad 4 000 korun.

V předchozích letech volila v těchto či podobných kategoriích nejlepší produkty odborná porota.

Loňští vítězové

Loňský ročník vyhrála skládačka od Samsungu, a to konkrétně model Galaxy Z Fold 6. Následovaný byl smartphonem Google Pixel 9 XL Pro, na třetí příčce se pak umístila Motorola Edge 50 Ultra. Samsung tak loni po čtyřech letech sesadil z první příčky svého rivala, Apple. V roce 2023 vyhrál ve hlasování čtenářů iPhone 15 Pro/Pro Max následovaný Samsungy Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23.

Mezi letošní favority jistě musíme zařadit aktuální modely Applu a Samsungu, což jsou značky, které vévodí českému i globálnímu trhu. Ale letos na trh přišlo i hodně zajímavých produktů od dalších značek, ať už to jsou smartphony Xiaomi, Honor nebo Vivo. Zapomenout pak nesmíme ani na cenově výhodné přístroje Motoroly nebo Realme a v neposlední řade velmi povedené jsou i letošní novinky Pixel od Googlu.

Všechny nominované přístroje

Nominované přístroje v anketě Mobil roku 2025
1. kolo: Mobil roku 2025 – Nejlepší smartphone2. kolo: Mobil roku 2025 – Nejlepší produkt nositelné elektroniky3. kolo: Mobil roku 2025 – Nejlepší cenově dostupný smartphone
iPhone 16eApple Watch Series 11Samsung Galaxy A26 5G
iPhone 17Apple Watch SE 3Samsung Galaxy A36 5G
iPhone AirApple Watch Ultra 3Samsung Galaxy A17 5G
iPhone 17 Pro/Pro MaxSamsung Galaxy Watch 8Motorola Moto G86
Samsung Galaxy S25Samsung Galaxy Watch 8 ClassicMotorola Moto G56
Samsung Galaxy S25 UltraSamsung Galaxy Watch Ultra (2025)Motorola Edge 50 Fusion (2025)
Samsung Galaxy S25 EdgeHuawei Watch GT 6Motorola Edge 60 Fusion
Samsung Galaxy Z Flip 7Huawei Watch GT 6 ProXiaomi Redmi Note 14 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Fold 7Huawei Watch Ultimate 2Xiaomi Redmi 15 5G
Huawei Pura 80 UltraHuawei Watch Fit 4CMF Phone 2 Pro
Motorola Edge 60 ProHuawei Watch Fit 4 ProHonor Magic 7 Lite
Motorola Edge 70Google Pixel Watch 4Honor 400 Lite
Motorola Razr 60 UltraXiaomi Redmi Watch 5Vivo V50 Lite
Xiaomi 15Xiaomi Watch S4ZTE Nubia Air 5G
Xiaomi 15 UltraXiaomi Smart Band 10TCL 60 SE Nxtpaper
Xiaomi 15T ProNothing CMF Watch 3 ProRealme 14 5G
Google Pixel 10Garmin Fenix 8 ProPoco X7
Google Pixel 10 Pro/Pro XLGarmin Venu X1Poco M7 Pro 5G
Vivo X300Garmin Forerunner 970OnePlus Nord CE5 5G
Vivo X300 ProAmazfit Active 2Infinix Hot 50 Pro+
Honor Magic 7 Pro
Honor Magic V5
Realme GT 7
OnePlus 15

Historičtí vítězové

A zde jsou vítězné smartphony z historických ročníků ankety. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovala tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.

V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro, v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10, v roce 2020 vyhrál iPhone 12 Pro (Max). V roce 2021 prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max) a o rok později v roce 2022 dovršil hattrick nástupce iPhone 14 Pro (Max).

Donutí konkurenty zbystřit? OnePlus 15 má nový design a obří baterii

OnePlus 15

Na český trh zamíří nový špičkový smartphone OnePlus 15. Nový model přinese jak upravený design, tak špičkovou výbavu včetně nekompromisní výdrže baterie. Ta má totiž výrazně větší kapacitu, než...

13. listopadu 2025  14:30

Původně šlo o vtip. Toto pouzdro vás odnaučí používat smartphone

Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience vyrobil téměř tříkilogramový...

Bojujete se závislostí na mobilním telefonu? Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience má možná způsob, jak vás jí zbavit. Vytvořili pouzdro, které vás odradí používat mobil nad rámec nutnosti....

13. listopadu 2025

