Tradiční anketa Mobil roku proběhla loni poprvé v pozměněném formátu, stejný zůstává i v tom letošním, tedy 28. ročníku. Čtenáři iDNES.cz budou tedy i letos vybírat ve třech kolech ze tří kategorií zařízení.
V prvním kole vybírali ty nejlepší smartphony na trhu. Vítěz tohoto kola se stane Mobilem roku 2025. V aktuálním druhém kole budou vybírat nejlepší letošní nositelnou elektroniku a ve třetím pak nejlepší přístroj v poměru výkonu a ceny v kategorii do 10 000 Kč.
Každý soutěžící přihlášený svým iDNES účtem postupuje v každém kole do slosování o jednu z atraktivních cen. V prvním kole výherce získá Apple iPhone 17 256 GB v hodnotě 22 900 Kč, v druhém kole chytré hodinky Garmin Venu 4 45mm Slate/Black Band v hodnotě 12 500 korun a v třetím kole pak smartphone Samsung Galaxy A36 6GB/128GB v hodnotě 7 500 Kč.
Průběh ankety
1. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší smartphone. První kolo začalo 21. listopadu v 00:00 a skončilo 27. listopadu v 12:00.
2. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší produkt nositelné elektroniky. Druhé kolo startuje 28. listopadu v 00:00 a končí 4. prosince v 12:00.
3. kolo – Mobil roku 2025 – Nejlepší cenově dostupný smartphone. Třetí kolo startuje 5. prosince v 00:00 a končí 11. prosince v 12:00.
Vyhlášení výsledků a zveřejnění výherců proběhne v pátek 12. prosince. Pravidla ankety najdete zde.
Čtenáři opět vyberou vítěze všech kategorií
Letošní ročník ankety je již 28., jde tedy o nejstarší anketu, ve které čtenáři mohou volit nejlepší mobil roku. Do roku 2023 čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší přístroje jen v hlavní kategorii a ostatní kategorie volila odborná porota. Od roku 2024 jsme se rozhodli nechat výběr čtenářů hned ve třech kategoriích a místo formuláře jsme zvolili formát fotoduelu. Ten by měl lépe určit celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující budou moct posuzovat víc nominovaných přístrojů. Fotoduel nabízí stále nové dvojice, je jen na vás, jak dlouho budete vybírat. Pro hodnocení hlasování používáme šachovou metodu Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.
Nominaci přístrojů provedla redakce, v prvním kole to je 24 špičkových smartphonů, v těch následujících pak 20 přístrojů nositelné elektroniky a stejný počet cenově dostupných smartphonů. Všechny nominované přístroje se musely na českém trhu začít prodávat mezi 1. prosincem 2024 a 15. listopadem 2025. Jsou to tedy přístroje modelového roku 2025.
Vyberte nejlepší produkt nositelné elektroniky v anketě Mobil roku 2025.
Také letos budou čtenáři iDNES.cz vybírat nejlepší letošní produkty i v loni nově zařazených kategoriích. Tou první je kategorie nositelné elektroniky, což jsou převážně stále populárnější chytré hodinky. Jejich prodeje stále rostou a neohrožují je ani chytré prsteny, které naopak po boomu v předchozím roce stagnují bez významnějších inovací. V druhé pak budou čtenáři vybírat nejlepší produkt roku mezi cenově dostupnými smartphony. To jsou přístroje v cenové kategorii do 7 500 korun. Především mezi přístroji, které se blíží horní hranici, lze najít již výborně vybavené modely bez velkých kompromisů. Spodní cenová hranice určená není, ale pokud nerezignujeme na solidní výbavu, tak je potřeba počítat s částkou nad 4 000 korun.
V předchozích letech volila v těchto či podobných kategoriích nejlepší produkty odborná porota.
Loňští vítězové
Loňský ročník vyhrála skládačka od Samsungu, a to konkrétně model Galaxy Z Fold 6. Následovaný byl smartphonem Google Pixel 9 XL Pro, na třetí příčce se pak umístila Motorola Edge 50 Ultra. Samsung tak loni po čtyřech letech sesadil z první příčky svého rivala, Apple. V roce 2023 vyhrál ve hlasování čtenářů iPhone 15 Pro/Pro Max následovaný Samsungy Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23.
Mezi letošní favority jistě musíme zařadit aktuální modely Applu a Samsungu, což jsou značky, které vévodí českému i globálnímu trhu. Ale letos na trh přišlo i hodně zajímavých produktů od dalších značek, ať už to jsou smartphony Xiaomi, Honor nebo Vivo. Zapomenout pak nesmíme ani na cenově výhodné přístroje Motoroly nebo Realme a v neposlední řade velmi povedené jsou i letošní novinky Pixel od Googlu.
Všechny nominované přístroje
Historičtí vítězové
A zde jsou vítězné smartphony z historických ročníků ankety. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovala tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.
V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro, v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10, v roce 2020 vyhrál iPhone 12 Pro (Max). V roce 2021 prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max) a o rok později v roce 2022 dovršil hattrick nástupce iPhone 14 Pro (Max).