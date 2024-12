Mobilem roku je skládačka od Samsungu. iPhony skončily bez medaile

Tradiční anketa Mobil roku letos proběhla v pozměněném formátu, čtenáři iDNES.cz vybírali v celkem třech kolech, tedy ze tří kategorií zařízení. Místo formuláře jsme navíc tentokrát zvolili formát fotoduelu lépe určující celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující tak mohli posuzovat více nominovaných přístrojů. Pro hodnocení hlasování se využívá šachová metoda Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.

Jako Mobil roku 2024 čtenáři iDNES.cz vybrali Samsung Galaxy Z Fold 6, tedy šestou generaci skládacího top modelu jihokorejského výrobce. Druhý nejvyšší počet hlasů získal Google Pixel 9 Pro XL. To je pro Google skvělý výsledek, doposud jeho nejlepším umístěním bylo totiž loňské šesté místo Pixelu 8 Pro. Premiéru si na předních příčkách letos odbývá i Motorola, na třetím místě se totiž umístila Motorola Edge 50 Ultra. Její předchůdkyně, Motorola Edge 40 Ultra loni otevírala až druhou desítku žebříčku.

Mobil roku 2024, absolutní pořadí 1. místo: Samsung Galaxy Z Fold 6 Mobil roku 2024, absolutní pořadí 2. místo: Google Pixel 9 XL Pro Mobil roku 2024, absolutní pořadí 3. místo: Motorola Edge 50 Ulra

Čtvrtou příčku letos obsadil opět Samsung, a to s modelem Galaxy S24 / S24+. První pětku pak uzavírá další skládací smartphone, zároveň další přístroj Motoroly, a to Motorola Razr 50 Ultra.

Letošním překvapením je umístění iPhonů, vrcholné modely 16 Pro/16 Pro Max totiž ve čtenářském hlasování skončily až na 14. příčce, dvojice základních modelů (16/16 Plus) pak dokonce až na 17. místě. Ač jde o špičkové smartphony, jedny z nejlepších na trhu, tak Apple poslední dobou za hlavními rivaly z androidího pole v jistých ohledech pokulhává. Zejména, co se skládacího modelu týče. I to může být důvod, proč letošní iPhony čtenáři odsunuli na zmíněné příčky. Konečné pořadí hlavní kategorie si můžete zobrazit zde.

První z nových kategorií, v nichž čtenáři letos hlasovali historicky poprvé, byla kategorie Nejlepší produkt nositelné elektroniky. V té bylo redakcí Mobil.iDNES.cz nominováno 20 produktů zahrnujících nejen chytré hodinky, ale i fitness náramky či prakticky stále čerstvou novinku v podobě chytrých prstenů. Nicméně vzhledem k jejich výrazně menšímu rozšíření není divu, že ve čtenářském hlasování skončily spíše na chvostu žebříčku. U čtenářů naopak bodovaly zejména chytré hodinky.

První příčku uzmuly hned ty nejdražší, tedy Garmin Fenix 8, které zaujmou i dlouhou výdrží baterie. Další dvě příčky náležejí Samsungu. Na druhém místě se totiž umístily hodinky Samsung Galaxy Watch 7, na třetím pak Samsung Galaxy Watch Ultra.

Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2024, absolutní pořadí 1. místo: Garmin Fenix 8 Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2024, absolutní pořadí 2. místo: Samsung Galaxy Watch 7 Nejlepší produkt nositelné elektroniky roku 2024, absolutní pořadí 3. místo: Samsung Galaxy Watch Ultra

První desítka náleží prakticky jen chytrým hodinkám, výjimkou je pouze fitness náramek Samsung Galaxy Fit3, který uzavírá první pětku žebříčku. Na kompletní výsledky této kategorie se můžete podívat zde.

Poslední, třetí kategorií, v níž čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší produkt, byla kategorie Nejlepší cenově dostupný smartphone. V té bylo redakcí nominováno opět 20 zařízení, a to konkrétně smartphonů s nejlepším poměrem výkonu a ceny v kategorii do 10 tisíc Kč.

Na první příčku čtenáři svým hlasováním dostali smartphone Motorola Edge 50 Fusion, tedy nejlevnějšího zástupce řady Edge 50. Druhá příčka stejně jako v hlavní kategorii náleží Googlu, a to konkrétně modelu Pixel 8a, který díky kombinaci cenové dostupnosti a technického základu shodného s dražšími sourozenci platí za jeden z nejlepších smartphonů střední třídy. Na třetí příčce se umístil další smartphone značky Motorola, tentokrát model Moto G85.

Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2024, absolutní pořadí 1. místo: Motorola Edge 50 Fusion Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2024, absolutní pořadí 2. místo: Google Pixel 8a Nejlepší cenově dostupný smartphone roku 2024, absolutní pořadí 3. místo: Motorola Moto G85

Do první desítky se probojovaly také smartphony značek Xiaomi, Poco, OnePlus a Samsung. Konečné pořadí této kategorie si můžete zobrazit zde.

Čtenář, kteří v jednotlivých kolech hlasovali a byli přihlášení svým iDNES účtem, soutěžili o jednu z atraktivních hlavních cen. Pro první kolo, tedy hlavní kategorii Mobil roku 2024, to byl smartphone Samsung Galaxy S23 FE, pro kolo druhé pak chytré hodinky Samsung Galaxy Watch FE a pro třetí smartphone Samsung Galaxy A16 5G. Ze všech soutěžících čtenářů redakce Mobil.iDNES.cz vylosovala tyto výherce:

Hlavní ceny vyhrávají: V rámci ankety Mobil roku 2024 hlasující soutěžili o tři atraktivní ceny: dva smartphony a jedny chytré hodinky. Jejich výherci se stávají: První kolo: Martin Greško – Samsung Galaxy S23 FE

Druhé kolo: René Sejpka – Samsung Galaxy Watch FE

Třetí kolo: Václav Šemora – Samsung Galaxy A16 5G Gratulujeme.

Ze všech soutěžících redakce vylosovala také osm výherců knihy Proč se nebát umělé inteligence? z nakladatelství Jota a osm výherců knihy Digiděti opět z nakladatelství Jota. Tyto ceny vyhrávají:

Knihu Proč se nebát umělé inteligence? vyhrávají: Ondra Štogl

Vladim Form

Radoslav Světlík

Miroslav Benko

Libor Štelar

Petr Chvojka

David Palán

Jakub Krejsa Knihu Digiděti vyhrávají: Michal Elis

Jiří Chmelenský

Jaroslav Přibík

Miroslav Taneček

Jaroslav Hiner

Zbyněk Bartoš

Libor Zdráhal

František Čuma Gratulujeme.

Historičtí vítězové ankety Mobil roku

V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovala tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.

V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro, v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10, v roce 2020 vyhrál iPhone 12 Pro (Max). V roce 2021 prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max) a o rok později v roce 2022 dovršil hattrick nástupce iPhone 14 Pro (Max). Loni vyhrál v hlasování čtenářů iPhone 15 Pro/Pro Max následovaný Samsungy Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23.