Mobil roku 2024: Vyberte nejlepší produkt nositelné elektroniky a vyhrajte

Tradiční anketa Mobil roku letos probíhá v pozměněném formátu. Čtenáři iDNES.cz vybírají ve třech kolech ze tří kategorií zařízení. V prvním kole to byly ty nejlepší smartphony na trhu, vítěz tohoto kola se stane Mobilem roku 2024. V druhém, aktuálním kole čtenáři iDNES.cz vybírají nejlepší letošní nositelnou elektroniku, ve třetím kole pak nejlepší přístroj v poměru výkonu a ceny v kategorii do 10 tisíc Kč. Každý soutěžící přihlášený svým iDNES účtem postupuje v každém kole do slosování o jednu z atraktivních cen.

V prvním kole výherce získá atraktivní smartphone Samsung Galaxy S23 FE, v druhém kole chytré hodinky Samsung Galaxy Watch FE a v třetím kole pak smartphone Samsung Galaxy A16 5G. Ze všech soutěžících pak redakce iDNES.cz vylosuje osm výherců knihy Proč se nebát umělé inteligence? z nakladatelství Jota a osm výherců knihy Digiděti opět z nakladatelství Jota.

Průběh ankety:

1. kolo – Mobil roku 2024 – Nejlepší smartphone. První kolo odstartovalo 22. listopadu v 00:00 a skončilo 28. listopadu v 12:00.

2. kolo – Mobil roku 2024 – Nejlepší produkt nositelné elektroniky. Druhé kolo startuje 29. listopadu v 00:00 a končí 5. prosince v 12:00.

3. kolo – Mobil roku 2024 – Nejlepší cenově dostupný smartphone. Třetí kolo startuje 6. prosince v 00:00 a končí 12. prosince v 12:00.

Vyhlášení výsledků a zveřejnění výherců proběhne v pátek 13. prosince. Pravidla ankety najdete zde.

27. ročník Mobilu roku v novém formátu

Letošní ročník ankety je již 27., jde tedy o nejstarší anketu, ve které čtenáři mohou volit nejlepší mobil roku. Do minulého ročníku čtenáři iDNES.cz vybírali nejlepší přístroje jen v hlavní kategorii a ostatní kategorie volila odborná porota. Pro letošní ročník jsme se rozhodli nechat výběr čtenářů hned ve třech kategoriích a místo formuláře jsme zvolili formát fotoduelu. Ten by měl lépe určit celkové pořadí v každé z kategorií, hlasující budou moci posuzovat více nominovaných přístrojů. Fotoduel nabízí stále nové dvojice, je jen na vás, jak dlouho budete vybírat. Pro hodnocení hlasování používáme šachovou metodu Elo, podrobnosti se dozvíte v tomto PDF dokumentu.

Nominaci přístrojů provedla redakce, v každém kole to je 20 smartphonů nebo 20 přístrojů nositelné elektroniky. Všechny nominované přístroje se musely na českém trhu začít prodávat mezi 16. listopadem 2023 a 15. listopadem 2024. Jsou to tedy přístroje modelového roku 2024.

Ve dvou nových kategoriích čtenáři iDNES.cz vyberou nejlepší letošní produkty z kategorie nositelné elektroniky, což je stále populárnější kategorie s chytrými hodinkami, prsteny, ale i dalším sortimentem. V druhé z nových kategorií pak budou čtenáři iDNES.cz vybírat nejlepší cenově dostupný přístroj, tedy smartphone do 10 tisíc Kč. To je nejprodávanější kategorie telefonů na českém trhu a letos se zde urodila celá řádka povedených modelů. Mimochodem, v loňském ročníku ankety v podobných kategoriích vybírala vítěze odborná porota. V kategorii příslušenství a ostatních zařízení to byl tablet Honor Pad 8 a v kategorii koupě roku, tedy nejlepšího dostupného telefonu v poměru výkonu a ceny, to byla Motorola G54 Power.

Čtyři poslední ročníky ankety ovládly přístroje s nakousnutým jablkem ve znaku. Loni vyhrál ve hlasování čtenářů iPhone 15 Pro/Pro Max následovaný Samsungy Galaxy S23 Ultra a Galaxy S23. Aktuální modely od Applu a Samsungu jistě budou patřit i mezi letošní favority, ale na trhu letos přibylo dost atraktivních přístrojů za zajímavé ceny. Především Xiaomi bylo v tomto směru velmi aktivní.

Historičtí vítězové

A zde jsou vítězné smartphony z historických ročníků ankety. V roce 2007 vyhrála Nokia N95, tedy zástupce starých smartphonů bez dotykového displeje. Následovala tři vítězství Applu s iPhony 3G, 3GS a 4. Dominanci iPhonů narušil až Samsung s modelem Galaxy S II v roce 2011, v roce 2012 vyhrál jeho nástupce Galaxy S III a v roce 2013 hattrick dovršil Galaxy S4.

V roce 2014 zvítězil v hlasování čtenářů Mobil.iDNES.cz Apple iPhone 6. Další tři roky vítězil Samsung: v roce 2015 Samsung Galaxy S6 edge (edge+), následovalo vítězství Samsungu Galaxy S7 edge a v roce 2017 jste jako nejlepší smartphone roku zvolili Samsung Galaxy S8. Vítězem za rok 2018 je Huawei Mate 20 Pro, v roce 2019 jste vybrali Samsung Galaxy Note 10, v roce 2020 vyhrál iPhone 12 Pro (Max). V roce 2021 prvenství Applu obhájil iPhone 13 Pro (Max) a o rok později v roce 2022 dovršil hattrick nástupce iPhone 14 Pro (Max).