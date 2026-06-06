Před dovolenou se snažíme myslet na všechno, děláme si seznamy, odškrtáváme splněné úkoly včetně vypnutí vody v bytě. Ovšem na jednu z nejdůležitějších pomůcek příliš nemyslíme.
Správně přichystaný mobilní telefon nám může usnadnit celý výlet či pobyt. Anebo naopak: při podcenění dokáže rekreaci nepěkně zkomplikovat. Připravili jsme 10 snadných kroků, co si v telefonu zkontrolovat a nastavit.
1 Zamknout telefon
Před dovolenou je nutné si telefon zabezpečit o trochu víc, než když leží doma na stole. Nastavte si automatické vypnutí displeje třeba na 30 sekund a při zhasnutí obrazovky ať se telefon celý zamkne. Určitě nechcete, aby při případné krádeži nebo zapomenutí s ním někdo manipuloval. Pokud běžně používáte triviální PIN ve stylu 1234, tak jej (aspoň pro účely dovolené) změňte, a to také u SIM karty. Stáhněte a aktivujte si aplikaci, která vám případně ztracený telefon pomůže najít či jej na dálku zamkne.
2 Aktualizovat aplikace
Před cestou zkontrolujte, zda máte operační systém a veškeré aplikace aktualizované, ať později nemusíte na hotelové wi-fi síti nebo přes data stahovat důležité aktualizace, bez nichž nebude telefon pořádně fungovat. Na dovolené určitě nechcete řešit, že se nemůžete zrovna dostat do aplikace banky, nefunguje vám mapa nebo cokoli dalšího.
3 Kolik stojí data?
Aby se dovolená neprodražila, je vhodné zkontrolovat datový tarif. V EU platíte stejně jako v domácí síti, přesto na vás mohou čekat nepříjemné a pak i hodně drahé nástrahy. Stačí se pohybovat například poblíž hranic se Švýcarskem a hned vám může naskočit tamní operátor a zaplatíte drahá data, proto je lepší mít některé nadstandardně placené služby dopředu zablokované a povolit je až v případě, že je opravdu chcete využít. Pokud míříte mimo Evropu, je nutné si zjistit, kolik budete za čerpání megabajtů dat platit, nebo datový roaming vypnout.