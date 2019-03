Ztloustnete, varuje studie. Při jídle dejte mobil pryč

„Používání smartphonů během jídla zvyšuje příjem kalorií a tuků,“ okomentoval výsledky studie Federální univerzity v brazilském Lavrasu uskutečněné ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v nizozemském Utrechtu její vedoucí Márcio Gilberto Zangeronimoa.

Autoři studie, do níž bylo zapojeno 62 dobrovolníků ve věku od 18 do 28 let, totiž dospěli k závěru, že používání mobilu může lidský mozek rozptýlit natolik, že není schopen správně odhadnout množství konzumovaného jídla. Lidé se tedy přejídají. Své tvrzení dokládají konkrétními čísly.

Účastníci výzkumu si podle britského portálu DailyMail měli sami vybrat jídlo podle svých preferencí. K dispozici měli i zdravé pokrmy či nealkoholické nápoje, ale také například čokoládu. Vědci poté sledovali, jak se v závislosti na vnějších vlivech mění způsob jejich stravování. Zajímali se tedy o množství jídla zkonzumovaného nejen v situaci, kdy není mozek ničím rozptylován, ale i ve chvílích, kdy strávníci současně používají mobilní telefon nebo si čtou třeba časopis.

Zatímco mobilními telefony nerozptýlení účastníci studie přijali v průměru 535 kalorií, tak při stravování s telefonem v ruce kalorický příjem vzrostl na 591 kalorií. Ještě vyšší byla kalorická spotřeba u jedinců s nadváhou: 616 kalorií. Strávníci rozptylovaní mobilním telefony totiž podle vědců zkonzumovali o 10 procent více tučných potravin.

Autoři studie podotýkají, že tablety či smartphony se v rukou strávníků stávají hlavní zábavou. A to bohužel i v raném dětství. Je tak důležité dbát nejen na množství konzumovaných potravin, ale i na jejich skladbu. Patrně jednodušší by ovšem bylo vzdát se po dobu stravování svého telefonu.