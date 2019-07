Neuvěřitelný příběh ztroskotaných Čechů v Polsku má mobilní ponaučení

Nefunkční mobily byly asi hlavní příčinou, proč rodina musela čekat na parkovišti na pomoc tři dny. Co se stalo: Češi se třemi dětmi se vraceli z dovolené u Baltu a na rychlostní komunikaci S3 u města Goleniów nedaleko Štětína se jim porouchalo auto.

Rodina zastavila na parkovišti u silnice, a protože neměla funkční mobily, tak na pomoc čekala tři dny, než si jí všiml řidič kamionu. Příběh, který by zněl uvěřitelně někde v poušti jižního Egypta, se ovšem stal v Polsku, v relativně hustě osídlené oblasti.

Po bitvě je každý generál, ale ponaučení si z toho vzít můžeme. Ano, kritickou součástí celého příběhu jsou mobily. Ty rodině nefungovaly. Z dostupných zdrojů není jasné proč, jestli byly vybité, nebo na nich neměla rodina aktivovaný roaming. Lze předpokládat, že mobily měli rodiče a asi i nejstarší čtrnáctiletý syn.

Mobil je dnes triviální věc, kterou má skoro každý. Dnes obvykle v podobě smartphonu, který by v dané situaci pomohl třeba i tak, že by ukázal pozici a cestu k nejbližší pomoci. Ale pro přivolání pomoci by bohatě stačil i obyčejný telefon. V daném místě okolo města Goleniów signál minimálně jednoho z polských operátorů je. Což v roamingu stačí a pro zavolání pomoci také.

Ponaučení první 112 nepotřebuje roaming

Pokud by nikdo z rodiny neměl aktivovaný roaming, tak by se stejně dalo dovolat na linku 112. Toto číslo je po celé Evropské unii stejné pro složky záchranného systému. Funguje v Česku jako v Polsku. V případě nouze, což tato situace jistě byla, je použití čísla oprávněné. Pro volání na 112 nemusí být v mobilu ani SIM.

Ponaučení druhé Roaming v EU nestojí nic navíc

V rámci Evropské unie je roaming v současné době regulovaný a služby včetně dat stojí stejně jako v domácí síti, aktivace je zdarma. Není proto důvod ho nemít. Pokud si uživatel není jistý, že ho má aktivní, měl by si to před cestou ověřit na infolince operátora a nebo v internetové samoobsluze. Případně si to ověřit po překročení hranic a případně to ihned řešit.

Ponaučení třetí Nouzový mobil se vyplatí

Pokud z nějakého důvodu mobil nemám, tak při cestě do zahraničí se rozhodně vyplatí právě pro případ nouze zakoupit nejlevnější telefon, což dnes představuje náklad v řádu několika stokorun. A do něj si pořídit nějakou předplacenku s rozumnou výší kreditu, což jsou opět jen stokoruny.

Ponaučení čtvrté Myslete na energii

Smartphony mají poměrně velkou spotřebu energie, především pokud jsou intenzivně využívané. Na cestách nemusí být vždy po ruce zásuvka, a tak je nutné řešit energii jinak. Obyčejné mobily jsou na tom lépe, jako rezervní nouzové řešení jsou tak výbornou volbou. Na příjmu vydrží i týdny.

Před cestou je dobré zkontrolovat přibalenou nabíječku, ideálně s jedním USB kabelem navíc. I autor už nabíječku zapomněl mnohokrát, ale právě kabel trvale přibalený v zavazadle problém dokázal vyřešit. Opět v ceně desetikorun maximálně několika stokorun. Vyjma iPhonů mají dnes všechny telefony buď microUSB nebo USB C konektor, na druhé straně je pak vždy USB konektor.

Při cestě autem je dobré mít i nabíječku do auta do zapalovačového konektoru, pokud auto nemá přímo USB port na připojení telefonu. Konektor zapalovače má drtivá většina dnes provozovaných aut. Pokud ho některý veterán nemá, tak stačí přeskočit na další odstavec. Automobilová nabíječka je záležitost desetikorun či několika stokorun. Doporučujeme ty lepší a pak i dobrý kabel. Autonabíječka obvykle nabíjí pomalu, ale pro nouzové použití stačí i pár minut. A ideálně je dobré nabíjet včas, nikoliv až se něco stane.

Poslední mobilní radou je externí zdroj energie, tedy externí baterie. Dnes stojí i ty s velkou kapacitou hluboko pod 1 000 korun. Taková baterie s kapacitou 20 000 mAh obvykle postačí na týden relativně intenzivního provozu.

Sečteno Záchrana za pár korun

Z výše uvedeného vyplývá, že jistotu na cestách zajistí velmi levná opatření. Kdo nemá mobil vůbec, vystačí si s investicí do tisícikoruny. Pro ostatní stačí alespoň jeden zdroj energie, ať už nabíječka do auta, nebo externí baterie. První za desetikoruny, druhé za stokoruny.

K tomu pak kontrola svého tarifu/předplacenky před cestou a případná aktivace roamingu. Pokud by česká rodina v Polsku vyřešila alespoň jednu z uvedených rad, tak by nemusela čekat na záchranu na parkovišti tři dny. Samozřejmě bychom mohli doporučit i zaplacení asistenčních služeb, především pokud auto bylo zakoupené těsně před dovolenou, jak v případě této rodiny uvádí polský zdroj.