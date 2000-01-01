náhledy
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které má být lékem pro mobilové závisláky.
Autor: The Minimal Company
Druhá generace modelu Minimal Phone 2 má opět za cíl oslovit zákazníky, kteří chtějí chytré, avšak jednoduché zařízení, s pomocí kterého odbaví nezbytné záležitosti, ale zároveň je mobil nebude tak rozptylovat jako klasické modely.
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2 staví na tom, co se osvědčilo už u prvního modelu, tedy jednoduché uživatelské rozhraní Minimal OS, ve kterém je upřednostněna funkcionalita posílání zpráv a volání. Další funkce nejsou tak na očích.
Autor: The Minimal Company
Zařízení funguje na běžném Androidu, takže pokud chcete, můžete si nainstalovat i další oblíbené aplikace (bankovnictví, mapy, hudba), byť se to už trochu míjí s podstatou zařízení, které chce být v podstatě takovým komunikátorem pro uživatele, kteří se chtějí osvobodit od neustálého rozptylování.
Autor: The Minimal Company
Základem u modelu Minimal Phone 2 je design, který v mnoha ohledech připomíná iPhony. Jde o kompaktní mobil s prémiovou hliníkovou konstrukcí.
Autor: The Minimal Company
Při pohledu na ploché hliníkové boky by se skoro dalo říci, že se díváte na jeden modelů aktuální nabídky Applu.
Autor: The Minimal Company
Dojem ale narušuje fyzická qwerty klávesnice, která je hlavní poznávací znak modelu Minimal Phone 2. Je to věc, která už před nějakou dobou z trhu vymizela, ale část uživatelů by ji ráda měla zpátky.
Autor: The Minimal Company
Koneckonců Minimal Phone 2 není aktuálně jediné „alternativní zařízení“, které nabízí fyzickou qwerty klávesnici. O přízeň zákazníků bojují také třeba značky Clicks nebo Unihertz.
Autor: The Minimal Company
Klávesnice tohoto modelu využívá kovové spínače a její klávesy lze naprogramovat i na vlastní zkratky.
Autor: The Minimal Company
Výrobce znatelně vylepšil výkon novinky, nyní jej pohání čip MediaTek Dimensity 8300 spolu s 8 GB operační paměti a až 512GB úložištěm pro data, což je vlastně docela štědrá hodnota.
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2 podporuje sítě 5G, což byla jedna z funkcí, která první generaci chyběla.
Autor: The Minimal Company
Ve výbavě nechybí ani NFC, takže telefon lze využívat mimo jiné i pro bezkontaktní platby.
Autor: The Minimal Company
Pro minimalisty je zde k dispozici také dnes už poměrně vzácný 3,5mm konektor pro sluchátka. Doplňuje jej standardní USB-C pro nabíjení a přenos dat.
Autor: The Minimal Company
Na boku telefonu se najdete fyzický přepínač pro ztlumení zvuků, tedy to, co máte na iPhonech k dispozici už mnoho let.
Autor: The Minimal Company
Displej telefonu je opravdu malý, jeho úhlopříčka je 3,92 palce a jde o OLED panel s rychlou 120Hz obnovovací frekvencí.
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2 má na zádech také jeden 50Mpix fotoaparát se světelností f/1,8 a pro selfie je k dispozici i čelní 20Mpix kamerka.
Autor: The Minimal Company
V telefonu najdete 3 000mAh baterii, která se dá nabíjet s výkonem až 27 W, nebo až s 15 W bezdrátově.
Autor: The Minimal Company
Další „retro prvek“, který se dnes už moc nevidí, je notifikační LED dioda, kterou můžete i barevně přizpůsobit podle typu notifikace nebo kontaktu, který vám právě volá.
Autor: The Minimal Company
Na Minimal Phone 2 se aktuálně vybírají finance na Kickstarteru, cíl překonat 100 tisíc dolarů byl již pokořen, takže telefon snad k zájemcům skutečně dorazí.
Autor: The Minimal Company
Základní cena zařízení ve variantě 8/256GB je 599 dolarů, tedy asi 12,5 tisíce korun bez daně. Za lepší 8/512GB verzi chce výrobce 699 dolarů (14 600 korun bez daně). K dispozici bude i speciální oranžová verze za 899 dolarů (18 900 korun).
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2
Autor: The Minimal Company
Minimal Phone 2
Autor: The Minimal Company