Je to zbytečnost, ale ve vězení je milují. Speciální mobily jsou levné

Mikro mobily koupíte i v Česku, ale musíte trochu hledat. V běžné obchodní síti to rozhodně není standardní sortiment. Nejsnadněji se k nim dostanete v čínských obchodech, tam jich nabízí desítky včetně kopií známých velkých modelů a v nabídce jsou dokonce mikro smartphony.

Klasické mobily i smartphony se dlouhodobě vyrábí řekněme ve standardních velikostech. U obyčejných mobilů se půdorys prakticky nezměnil patnáct, dvacet let. U smartphonů je vývoj dynamičtější, trendem jsou dnes spíš velké přístroje s velkým displejem. Mikro mobily jdou opačnou cestou.

Mikro mobil je totiž opravdu malinký přístroj. Nejmenší jsou velké jako palec, zřejmě nejmenší na světě je Zamco Tiny T1. Mikro mobil se snadno vejde do dlaně, nebo může mít podobu přívěsku na klíče, případně jeho velikost imituje tvar platební karty. Velcí výrobci mobilů nic takového neprodukují, trh s mikro mobily je malý a tak by se velkým značkám výroba nevyplácela. Jednoduše to není globálně standardní zboží. Je to prostě zajímavost, která si našla specifické ilegální využití.

Výrobou se zabývají menší čínské značky, respektive několik výrobců, které je nabízí dalším firmám, jež je nabízí pod svou značkou. U obyčejných telefonů není podstatná výbava, výdrž ani další funkce. Podstatné je, že telefon má miniaturní rozměry a případně vypadá třeba jako angličák nebo má jinou zvláštní podobu.

Proč si něco takového pořídit?

To je dobrá otázka. Když na trh první takto malé telefony přišly, tak si je leckdo pořizoval jako zajímavost, s kterou se mohl pochlubit. Někdo si je pořizoval jako rezervní přístroj, který může mít třeba jako přívěsek na klíčích a v případě nouze by si měl jak zavolat. Jenže to buď nikdy neudělal nebo telefon nenabíjel a tak se přístroj stal jen trvalým přívěskem.

Někdo si pořídil miniaturní kopii Nokie 3310, která se v novodobé reinkarnaci stala docela populární. Ale opět je to spíš taková hračička než plně využitelný přístroj. Některé modely čínští výrobci inzerují jako dětské telefony, jsou tak malé a lehké, že se dají nosit na krku. I takové použití však nebude časté.

Je však jedna skupina zákazníků, pro které je mikro mobil velmi atraktivní sortiment. Miniaturní telefony jsou totiž velmi oblíbené mezi vězni, kde jsou telefony zakázané a velké přístroje se do vězení obtížně pašují. Způsobů, jak se miniaturní mobily dostávají ilegálně do vězení, jistě bude hodně. Ať už budou konvenčnější nebo poněkud nechutné.

Co to umí?

Pro vězně jsou schopnosti mikro telefonů ideální. Umí telefonovat a pracovat s SMS, i když to s malinkou klávesnicí je vyloženě piplačka. Telefony podporují i dvě SIM a paměťovou kartu, záleží model od modelu. Pozor, čínští obchodníci pod jedním modelem nabízí víc konfigurací, při výběru si ověřte, co kupujete. Další výbava obvykle zhruba odpovídá běžně velkým obyčejným mobilům.

Miniaturní smartphony pak umožní i přístup na internet. Mají standardně android, v lepším případě devítkový, v horším ještě starší. Ovšem počítejte s tím, že hardware je hodně slabý, což je vzhledem k rozměrům docela logické. Většinou v nich je i slaboučký fotoaparát, v lepším případě s rozlišením 1 400 × 700 pixelů, v horším VGA.

A především, většinou zvládají jen 2G a 3G sítě, což v našich končinách znamená, že na internet moc použitelné nejsou. Mají sice i wi-fi, ale to, jak známo, nebývá „za katrem“ dostupné. Jsou i modely s LTE, obvykle jsou dražší a mají o něco lepší hardware. Pozor při výběru, modely s lepší výbavou už nejsou tak malé jako nejzákladnější modely. A všeobecně jsou smartphony větší než obyčejné mobily.

Kolik to stojí?

Známou značkou mikro smartphonů je Soyes (firma ani nemá vlastní web), ale najdete je i pod dalšími značkami, které vám však obvykle vůbec nic neřeknou. To samé platí o obyčejných mikro mobilech. Na druhou stranu, výběr je docela pestrý, od pouhých zmenšenin klasických mobilů po různá véčka, mobily ve tvaru autíček, dětské přístroje a tak dále.

Ceny jsou nízké, ty nejlevnější pořídíte v přepočtu už za 500 korun, nejdražší miniaturní smartphony s podporou LTE sítí vyjdou do tří tisíc korun, ale najdou se i za polovinu této sumy. Ceny na čínských obchodech jsou dnes obvykle už s daní, takže za ideálních podmínek by zásilka měla přijít jako z tuzemského obchodu.

Jen počítejte s delším doručením, u jednotlivých zásilek to jsou dnes klidně dva až tři měsíce. Některé obchody doručení urychlí, když koupíte víc věcí. Z vlastní zkušenosti to pak mohou být necelé tři týdny. Výrazně rychlejší doručení bývá z evropských skladů čínských obchodů. Ale tam zrovna velký výběr tohoto sortimentu není. Případně můžete nakupovat i u tuzemských obchodníků, výběr je ovšem minimální.