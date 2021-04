Toto véčko je menší než zapalovač. Má i zábavní funkci

Je titěrný, ale zavolat si či poslat textovku z něj půjde. Tedy alespoň podle informací prodejce na aukčním portálu eBay, na kterém se občas objeví skutečné mobilní perly. S přimhouřením očí lze za jednu z nich považovat i patrně nejmenší véčkový mobil na světě: Long-CZ J9. Jeho půdorysné rozměry jsou 44 milimetry na výšku a 24 milimetry na šířku. Tedy v zavřeném stavu, kdy telefon vzhledem k 16mm tloušťce působí poněkud robustně.

Tloušťka se navíc po rozevření mobilu vzhledem k bradě, v níž se ukrývá mikrofon a nabíjecí port micro USB, zmenší jen nepatrně. Zato výška tohoto véčkového kolibříka poté naroste na 72 milimetry. I tak je to vesměs polovina výšky současných smartphonů, i v rozevřeném stavu je stále menší než běžný zapalovač.

Miniaturním rozměrům odpovídá i úhlopříčka displeje, ta činí pouhých 0,66". Použit je OLED panel. Fotoaparát u takto malého mobilu je téměř utopie, takže není překvapením, že se zde žádný nenachází. To znamená i menší nároky na interní paměť, má tedy jen 64 MB. Do telefonu lze uložit 500 kontaktů a pojme 500 textovek. Uložit lze až tři kontakty pro nouzové volání.



Zapomenout je nutné nicméně třeba také na vibrace, vyzváněcí módy jsou tu jen dva: vyzvánění a tichý. Z konektivity lze zmínit pouze Bluetooth verze 3.0, přesto lze podle informací prodejce synchronizovat online volání například z WhatsAppu či WeChatu.

Véčkový kolibřík disponuje i FM rádiem, jeho použití však standardně vyžaduje připojení sluchátek. Avšak nestandardně přes přes micro USB, klasický hudební konektor není přítomen. Má i jednu zábavní funkci: dokáže změnit hlas volajícího. Volanému se tak ze sluchátka může namísto vašeho hlasu ozvat ženský/mužský či dětský hlas.

Long-CZ J9 podporuje 2G na frekvencích 850, 900, 1 800 a 1 900 MHz. Fungovat bude tedy i v Česku. Pravděpodobně však jen v případě, že jej někdo obdrží coby neobvyklý dárek. Není to přitom dáno cenou, ta není vysoká, na eBayi se pohybuje v přepočtu okolo 550 korun, o něco levněji jej lze pořídit na čínském AliExpressu. Ale takovýto telefon si sám koupí patrně málokdo. Ledaže by někoho natolik zlákala třeba jeho muší hmotnost, pouhých 18,5 gramu. A baterie? Ta má kapacitu 300 mAh, na jedno nabití má vydržet na až pět hodin hovoru.



Pravda, nejde zrovna o příliš pohledné zařízení. Nicméně lze najít i takový model, který oku lahodí o poznání více. Tedy pokud se trochu sleví z nároků na co nejmenší rozměry. Požadavek elegantně vypadajícího véčka kolibřích rozměrů splňuje třeba model L8Star BM60 se stále solidními rozměry 60 x 28 x 18 mm v zavřeném stavu. V rozevřeném pak výška činí už 109 mm, tloušťka pak 10 mm.

Kromě působivějšího vzezření a tenčího těla nabídne i větší OLED displej (1,14"). Výbava se pak vesměs shoduje s výše uvedeným véčkem, a to včetně zábavní funkce změny hlasu. Shodná je i kapacita baterie. Mínusem je ovšem výrazně nižší kapacita pro kontakty a SMS (vždy pouze po 100 položkách). Má nicméně i jedno plus: disponuje totiž 3,5mm audio konektorem. Cena tohoto telefonu se pohybuje jen okolo 400 korun, přičemž opět záleží, zda jde o dražší nabídku na eBayi, či levnější přímou cestu pořízení přes čínský AliExpress.

Jakkoli mohou miniaturní mobily působit roztomile, je nutné brát v potaz i ergonomii. Zatímco křehká žena by nemusela mít s titěrnou klávesnicí prakticky větší problém, dřevorubce s „medvědími tlapami“ by takový dárek patrně asi příliš nepotěšil. Mohl by být nicméně dobrým prostředkem, jak například dostat pod kontrolu závislost na mobilu – vést třeba delší SMS komunikaci bude totiž spíše za trest. Pokud se někdo pro takový telefon rozhodne, pak to bude pravděpodobně spíše z recese či zvědavosti.