Miniaturní kabelka je i pro muže. Mají ji nosit na krku

Původně to měl být jen aprílový vtípek, jenže se ukázalo, že i o takové věci mají lidi zájem. Značka Twelve South, která se specializuje právě na módní doplňky k produktům od Applu, tak skutečně do prodeje uvedla kabelku s názvem AirBag. Ta už na první pohled zaujme svými komicky malými rozměry, jelikož je navržena tak, aby se do ní vešlo pouze pouzdro se sluchátky AirPods či AirPods Pro.

Kabelka AirBag je dostupná pouze v limitované edici několika set kusů, ovšem není to nějaký přehnaně luxusní doplněk, jak by se mohlo zdát. Výrobce za něj chce 50 amerických dolarů (asi 1 250 korun) plus poštovné. Kabelka je vyrobena z kůže, má odepínatelný popruh a magnetický uzávěr.

Na ilustračních fotografiích můžete vidět i návrh, že kabelku mohou nosit i muži okolo krku, takže jde vlastně o unisex model. V každém případě se dá považovat za celkem vtipné „pouzdro na pouzdro“, které zcela jistě lépe ochrání obsah proti poškození, například když vám upadne na zem. Pokud máte peníze na rozhazování, tak proč ne.

Miniaturní kabelky se navíc snaží do módy dostat i některé celebrity – například zpěvačka Rihanna se loni chlubila svým podobně miniaturním designérským kouskem od luxusní značky Delvaux. Na rozdíl od té na sluchátka AirPods však ta její stojí tisíc amerických dolarů (asi 25 tisíc korun).