Toto v metru neuvidíte. Ale můžete díky tomu používat mobil i v tunelu

Podle původního plánu na základě dohody s konsorciem operátorů (O2, T-Mobile, Vodafone) a společnosti Cetin s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) mělo být metro LTE signálem pokryto do konce roku 2022. Projekt se však podařilo o téměř rok urychlit, paradoxně tomu pomohla koronavirová opatření.

Ta se totiž promítla i do nižšího vytížení prostředků městské hromadné dopravy. V souvislosti se zákazem nočního vycházení byl začátkem loňského listopadu zkrácen i provoz denních linek, poslední denní spoje tak vyjely již po 22. hodině namísto o půlnoci. Práce v tunelech tak mohly probíhat déle než obvykle.

Posledních pár stovek metrů vyzařovacího kabelu položili technici v noci z 23. na 24. listopadu. Šlo o úsek mezi stanicemi Rajská zahrada a Černý Most na lince B (více informací v galerii). Kromě těchto stanic na pokrytí vysokorychlostním mobilním signálem čekají ještě tři na lince C (Střížkov, Prosek, Letňany). Stanice Střížkov a Prosek by měly být signálem pokryty ještě do konce listopadu, zbývající pak během prosince.

Šestou v současnosti nepokrytou stanicí je Jiřího z Poděbrad na lince A. Ta však prochází kompletní rekonstrukcí, technologie operátorů tak bude instalována až v jejím průběhu. Kromě LTE operátoři ve většině stanic instalovali i nejnovější 5G technologii. 5G není aktuálně dostupné ve zhruba deseti stanicích včetně výše uvedených šesti, které čekají na LTE pokrytí.

Operátoři plánují také modernizaci nejnovějšího úseku linky A, tedy mezi stanicemi Dejvická a Nemocnice Motol, kde bude výměna starší LTE technologie za novější probíhat za provozu. Stejně tak se tento úsek dočká 5G pokrytí. Plánovaná linka D se má mobilním signálem pokrývat už při výstavbě.

Na zavedení vysokorychlostní sítě do pražského metra společnosti spolupracují od roku 2018, kdy dozorčí rada DPP schválila smlouvu s konsorciem operátorů na 20 let. Za prvních deset let operátoři vyplatí DPP 120 milionů korun (viz Volání a data v pražském metru? Trochu letos, kompletně za čtyři roky).