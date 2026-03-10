Messenger je oblíbený komunikátor patřící celosvětově do první čtyřky chatovacích aplikací, používá ho přes miliardu uživatelů. Mateřská společnost Meta však v poslední době dělá úpravy, které mění přístup k této službě. Kdo Messenger používá přes jeho webovou stránku, tak od dubna bude přesměrovaný.
Na webu totiž bude možné k Messengeru přistupovat jen přes Facebook. Tam kdysi Messenger vznikl (v roce 2008 jako Facebook Chat) a nyní budou uživatelé na Facebook přesměrováni. Důvod této změny známý není, společnost Meta to nekomentovala. Je možné, že záměrem je dostat ve větší míře uživatele na Facebook.
Problém může nastat u uživatelů, kteří mají separátní účet na Messenger a nemají účet na Facebooku. Což je možné, ale zřejmě to nebude příliš rozšířené. Nejjednodušeji pak bude možné používat Messenger přes mobilní aplikaci, případně si změnit účet a aktivovat ho pro Facebook.
V případě mobilů zůstává aplikace Messenger dostupná jak pro iOS tak pro Android. Na smartphonech tak lze na Messenger přistupovat jak přímo z aplikace, tak z aplikace Facebooku. Výsledek je stejný a nic by se na tom zatím měnit nemělo.
Nejpopulárnější chatovací aplikací je dnes WhatsApp, který také patří společnosti Meta. Dalším velkým hráčem je čínský WeChat od Tencentu, který je však převážně čínskou záležitostí a ze zahraničí je dnes k němu přístup omezený. Stále oblíbenější je pak Telegram s širší paletou funkcí a mezi další velké komunikátory patří Snapchat nebo Signal. Na zařízeních Applu se pak hojně používá zabudovaný iMessage, který zde v podstatě nahradil SMS, pokud si majitelé mobilů této značky píší mezi sebou.