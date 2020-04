Býváte ráno nevrlí? Možná za to mohou mobily a nevhodné melodie

Mobil není jen komunikačním prostředkem, pravděpodobně je i tím, co vás probouzí do nového dne. Často nahrazuje klasické stolní či digitální budíky. Má totiž nespornou výhodu, možnost zvolit si melodii podle vlastního uvážení. Avšak pozor, špatně vybraný tón možná ovlivňuje vaše rozpoložení. A to až na několik hodin.