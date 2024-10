Ten výkon bere dech. Neuvěřitelně výkonný čip možná nasadí i Samsung

Nejvýkonnější čipy pro rok 2025 předčí výkonem ty současné dost výrazně. Tedy alespoň pro nový Dimensity 9400 to platí určitě. Ostatně, aktuálně nejvýkonnější jsou podle syntetického testu AnTuTu jeho předchůdci 9300 a 9300+ s výsledky okolo 2,08 až 2,12 milionu bodů. Snapdragon 8 Gen 3 má v tomto testu pak zhruba 2,06 milionu bodů.

A novinka? Ta má podle prvních výsledků neuvěřitelných 3,15 milionu bodů. Takový rozdíl byl dříve záležitostí dvou až tří generací čipů, tentokrát stačila generace jedna. Jedním z důvodů může být přechod na modernější 3nm výrobní technologii, tu dnes používají jen čipy od Applu. Architektura se mezigeneračně nezměnila, jednotlivá jádra samozřejmě ano, případně se zvýšil jejich takt.

Zajímavostí je, že nový superčip by se mohl objevit v základních modelech chystaných Samsungů Galaxy S25 a S25+. Letošní Galaxy S24 a S24+ používají v Evropě procesory Exynos, v USA a na dalších trzích pak Snapdragon 8 Gen 3. Exynosy (vlastní produkt Samsungu) však nejsou dostatečně konkurenceschopné a chystaný Snapdragon 8 Gen 4, který bude přímým konkurentem Dimensity 9400, má být poměrně drahý. Proto by ho Samsung zřejmě použil jen pro model Ultra a levnější modely S by dostaly Dimesity 9400.

Kdo má zkušenost s některým aktuálním top modelem, který je osazený Snapdragonem 8 Gen 3 nebo Dimensity 9300 (Plus), se jistě může ptát, k čemu bude ještě o třetinu výkonnější čip. A ano, už současné čipy jsou velmi výkonné, ale vývoj jde prostě dopředu a především umělá inteligence, která je už dnes pevnou součástí smartphonů, potřebuje vysoký výkon. Navíc nový čip MediaTeku třeba podporuje vysoká rozlišení displeje i pro hypotetické modely s dvojitým skládáním. Takový je na trhu jen od Huaweie s jeho vlastním čipem, ale další velmi pravděpodobně budou příští rok následovat.

Úsporným jádrům dal vale

MediaTek Dimensity má architekturu 1 + 3 + 4, kterou používá i Qualcomm. Jenže MediaTek vyřadil úsporná jádra a hlavně přidal úplně nové to jedno nejvýkonnější. Konkrétně to je Cortex-X925 s taktem 3,626 GHz. Následují tři jádra Cortex-X4 s taktem 3,3 GHz a čtyři jádra Cortex-A720 s taktem 2,4 GHz. Pro porovnání, letošní Dimensity 9300 Plus má jen jádra Cortex-X4 (1 + 3 s rozdílným taktem) a Cortex-A720, vždy s nižším taktem.

Grafický adaptér Immortalis-G925 od ARM je výkonnější o 40 procent v grafickém výkonu i v ray tracingu. Pro umělou inteligenci je tu koprocesor MediaTek NPU 890. Podporovány jsou paměti LPDDR5X. Fotoaparát může mít rozlišení až 320 Mpix, video lze nahrávat až v rozlišení 8K při 60 snímcích za sekundu. U displeje jsme již zmínili podporu až pro dvakrát ohebný telefon, maximální rozlišení je WQHD+ a maximální obnovovací frekvence je až 180 Hz.

Prvním telefonem s novým čipem bude zřejmě Vivo X200 Pro, které se v Číně začne prodávat v nejbližší době. Telefon by se měl prodávat i na českém trhu, ale asi o něco později, jak je u čínských značek obvyklé. Ale letos by to jistě být mělo.