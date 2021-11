Milion bodů v testu. Mediatek chystá procesor s brutálním výkonem

Známý únikář Ice Universe ukázal otisk obrazovky z testu zatím neznámého mobilu Vivo s neznámým procesorem Mediateku. Respektive, telefon nese označení V2184 a procesor MT6983. Podle všeho je to chystaný Mediatek Dimensity 2000, avšak podle Ice Universe se spíš bude jmenovat Dimensity 9000.

Samotný Mediatek už na procesor láká ve videích na serveru Youtube, ale příliš konkrétní není. Podle uniklého výsledku testu Antutu telefon s tímto čipem překonal hranici milionu bodů. To je extrémní číslo, ostatně přímo Antutu u výsledku upozorňuje, že to je očividně mimo současné výsledky. Aktuálním maximem je v tomto testu hodnota 850 000 bodů.

Mediatek v propagačním videu uvádí, že čip bude postavený na architektuře Armv9 a bude vyráběný 4nm výrobním procesem, a to zřejmě u společnosti TSCM. V každém případě je to přímý vstup Mediateku do nejvyšší mobilní procesorové ligy.

Tchajwanská společnost byla dlouho producentem levnějších čipů pro cenově dostupné telefony. V podstatě obhospodařovala low-endy a maximálně střední třídu. V posledních letech se však dokázala prosadit i ve vyšší střední třídě. Speciálně řada Dimensity s podporou 5G je trhák. Ale i v rámci ní nemá prozatím Mediatek procesor pro opravdové top modely.



Nový čip by to měl změnit, alespoň první informace to naznačují. Mediatek by tak rozbil duopol Qualcomm Samsung. V top modelech jsou zatím jen čipy těchto dvou výrobců, s jasnou převahou Qualcommu. Naopak dříve měl špičkové čipy i Huawei, ale to už je kvůli embargu minulost. Novinkou je vlastní procesor Googlu, ovšem ten se zřejmě jinde než v jeho pixelech neobjeví.

Na druhou stranu ani Qualcomm se Samsungem nespí. Qualcomm by měl na začátku prosince představit nástupce procesoru 888. Původně se očekávalo, že se bude jmenovat 898, ale možná to tak nebude. Minimálně pracovně se má procesor jmenovat 8 gen.1. I ten bude vyráběný 4nm technologií a opět se očekávají brutální výkony.



Samsung zřejmě zůstane u očekávaného označení Exynos 2200. Spíš je otázkou, kdy čip představí, zřejmě to bude až v prosinci nebo dokonce až v lednu. I u něj se očekává výroba 4nm procesem, navíc by měl tento procesor dostat revoluční grafiku AMD.

První telefony s uvedenými procesory by se na trh měly dostat v příštím roce, představení by však mohlo v některých případech proběhnout ještě do konce letošního roku.