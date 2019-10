V Praze se otevírá nová mobilní speciálka. Láká na iPhone 8 za polovic

Nejvyšší sleva se vztahuje například na iPhone 8 v základní variantě, tedy s 64 GB interní paměti. Předloňský model iPhonu bude k dispozici jen za 6 790 korun, standardní prodejní cena přitom činí 13 490 Kč. Avšak pozor, dumpingová cena se vztahuje pouze na dvacet kusů s tím, že k dispozici bude deset stříbrných a deset vesmírně šedých.

Početní omezení se týká nicméně i ostatních zlevněných produktů včetně například špičkového Samsungu Galaxy S10+ s 512GB interní pamětí. S bílými keramickými zády bude k dispozici v počtu pouhých deseti kusů, a to s 35% slevou. Ti nejrychlejší jej tak získají jen za 20 990 korun namísto 32 490 korun. To je zatím vůbec nejnižší cena, za níž je toto provedení špičkového samsungu od jeho představení k mání. Je totiž o celých sedm tisíc levnější než při třídenní slevové akci Samsungu letos v září.

Se slevou lze zakoupit i vrcholný Huawei P30 Pro. Její výše činí 25 %, telefon tak vyjde na 16 890 korun. K dispozici je ovšem pouze dvacet kusů (10x černá barva a 10x zeleno-modrá varianta). Na své si přijdou i příznivci sesterské značky, se slevou bude možné pořídit třeba Honor 20, Honor 20 Lite či Honor 8A.

Pro nenáročné bude k mání třeba Xiaomi Redmi 7A, jehož základní paměťová varianta (2 GB/16 GB) vyjde po slevě na 1 145 korun. Verze s 32GB interní pamětí pak vyjde po slevě na 1 295 Kč. Počet dostupných kusů je u každé paměťové verze omezen na dvacet. Telefon bude navíc k mání pouze v matně černém provedení.

Kompletní seznam smartphonů za akční ceny:



10x Apple iPhone 8 (64 GB, stříbrná) za 6 790 Kč (původní cena: 13 490 Kč)

10x Apple iPhone 8 (64 GB, vesmírně šedá) za 6 790 Kč (původní cena: 13 490 Kč)

10x Samsung Galaxy S10+ Ceramic White (8 GB/512 GB) za 20 990 (původní cena: 32 490 Kč)

10x Huawei P30 Pro (černá) za 16 890 Kč (původní cena: 22 490 Kč)

10x Huawei P30 Pro (modro-zelená) za 16 890 Kč (původní cena: 22 490 Kč)

25x Honor 20 (černá) za 7 190 Kč (původní cena: 8 990 Kč)

25x Honor 20 (modrá) za 7 190 Kč (původní cena: 8 990 Kč)

30x Nokia 7.1 (šedá) za 5 249 Kč (původní cena: 7 490 Kč)

50x Honor 20 Lite (černá) za 4 790 Kč (původní cena: 5 990 Kč)

50x Honor 20 Lite (fialovo-modrá) za 4 790 Kč (původní cena: 5 990 Kč)

20x Samsung Galaxy A40 (korálová) za 4 550 Kč (původní cena: 6 490 Kč)

20x Samsung Galaxy A40 (modrá) za 4 550 Kč (původní cena: 6 490 Kč)

20x Samsung Galaxy A40 (bílá) za 4 550 Kč (původní cena: 6 490 Kč)

20x Samsung Galaxy A20e (korálová) za 3 490 Kč (původní cena: 4 990 Kč)

20x Samsung Galaxy A20e (modrá) za 3 490 Kč (původní cena: 4 990 Kč)

10x Samsung Galaxy A20e (bílá) za 2 490 Kč (původní cena: 4 990 Kč)

75x Honor 8A (černá) za 2 990 Kč (původní cena: 3 990 Kč)

75x Honor 8A (modrá) za 2 990 Kč (původní cena: 3 990 Kč)

20x Xiaomi Redmi 7A (32 GB, černá) za 1 295 Kč (původní cena: 2 590 Kč)

20x Xiaomi Redmi 7A (16 GB, černá) za 1 145 Kč (původní cena: 2 290 Kč)

20x Doogee S40 (oranžová) za 1 450 Kč (původní cena: 2 890 Kč)



Prodejce pamatuje i na příznivce nositelné elektroniky. Třeba šedesát nejrychlejších zájemců bude moci chytré hodinky Samsung Galaxy Watch (42 mm) zakoupit se čtyřtisícovou slevou. Zaplatí tedy pouhých 3 990 korun. Počet dostupných kusů je přitom rovnoměrně rozložen mezi černé a růžovo-zlaté provedení.

Na polovinu běžné prodejní ceny vyjdou i další typy chytrých náramků a hodinek, namátkou třeba náramek Xiaomi Mi Band 3 bude možné pořídit jen za 375 korun. V rámci slevové akce bude k dispozici 100 kusů. Pro dvacet pořádkumilovných jedinců je pak přichystán třeba robotický vysavač Xiaomi Roborock Xiaowa za 4 245 korun.

Je nicméně nutné mít na paměti početní omezení na hlavu. Každý zákazník si může pořídit pouze jeden kus zlevněného smartphonu a současně s ním maximálně jeden kus jiné zlevněné elektroniky. A to navíc pouze v sobotu 19. října od 15:00 hodin a jen do vyprodání zásob.

Podobné slevové akce nejsou u prodejců neobvyklé, proslavilo se jimi především čínské Xiaomi. Produkty za dumpingové ceny doprovází totiž otevření každého jeho nového obchodu či prodejního kiosku v Česku. Na výrazně zlevněné produkty, které jsou rovněž početně velmi omezené, se přitom stojí dlouhé fronty (více viz Stovky lidí kvůli slevě oblehly čínský obchod s mobily v Praze).

Před rokem se pak přidala i značka Honor, při otevírání prodejního stánku na pražském Chodově lákala na 80% slevy (více viz Honor otevřel první stánek. Pro velkou slevu přišly desítky lidí). Koncem letošního března pak na 50% slevy lákala i Alza, a to u příležitosti otevření mobilní speciálky na pražském Andělu (více viz V Praze se otevírá mobilní speciálka, láká na zaváděcí slevy 50 procent).

Pražská mobilní speciálka Mallu s více než 250 vystavenými modely mobilních telefonů a tabletů napříč značkami je v síti prodejce první svého druhu. Podle šéfa skupiny Mall Group Oldřicha Bajera jde o pilotní projekt, který se však ještě letos rozšíří. Stejnou prodejnu totiž prodejce do konce roku otevře ve slovenské Žilině. A další města budou prý následovat.