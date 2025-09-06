Jestli nějaký komponent smartphonů v posledních letech výrazně zlevnil, tak jsou to paměti. A to jak moduly operační paměti, tak moduly uživatelské paměti. Samozřejmě u obou platí, že čím větší, tím lepší. Ale u té operační hrají ve větší míře roli i další parametry paměťového modulu, navíc při běžném provozu rozdíl mezi 8 a 12 GB není tak zásadní. Záleží rovněž i na dalším hardwaru.
To u uživatelské paměti rozdíl mezi 128GB a větším modulem pozná každý. Bez ohledu na další parametry prostě v prvním případě dojde paměť na data dřív a v dnešní době možná hodně brzy. Před lety se to řešívalo paměťovou kartou, ale s tou se dnes setkáme spíš u levných modelů, v prémiové třídě je to už věc neznámá. S malou uživatelskou pamětí tak majitel musí spoléhat na online zálohu, tedy některé z cloudových úložišť. Jehož dostupnost samozřejmě závisí na datovém připojení.
Dokonce i v low-endové kategorii už dnes převažují modely s 256GB vnitřní pamětí nad přístroji s polovičním úložištěm.