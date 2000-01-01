Zatímco ještě donedávna jsme se museli při odhadech podob chystaných modelů spolehnout jen na grafické rendery, tak doba pokročila a díky 3D tiskárně si je můžete vyrobit i sami. Na internetu se dají sehnat spekulované modely ohebného iPhonu a my jsme si tedy mohli vyzkoušet, jak nám padne do ruky.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dřív byla opravdová vzácnost dostat se k uniklým modelům chystaných telefonů. Makety si buď střežili výrobci příslušenství, operátoři, případně si je nadšenci vyráběli z uniklých snímků pracně sami. Nyní je to ovšem s vhodným hardwarem vlastně docela snadné.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
3D model chystaného ohebného iPhonu nám ukázal Vojtěch Dalekorej, tvůrce obsahu na serveru YouTube z kanálu WRTECH. K výrobě modelu použil 3D tiskárnu Prusa Core One.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vzhledem k tomu, že jsou 3D modely, které by měly odpovídat finálním rozměrům ohebného iPhonu, volně k dispozici, není nic jednoduššího, než si je doma vytisknout a dostat tak představu, jak se vám chystaná novinka vejde do ruky či kapsy. Na model byly navíc i nalepeny papírové imitace displejů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Model samozřejmě není zdaleka dokonalý, finální produkt může ještě v mnohém svou podobou překvapit, nicméně takto by skutečně měl být velký. Zde je možné si porovnat jeho velikost s modelem iPhone 17 Pro.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Chystaný iPhone každopádně má potenciál překvapit i ty, kdo se s ohebnými modely již setkali. Není to totiž ani véčko, ale ani úplně obvyklý „fold“, jelikož má například na rozdíl od modelů od Samsungu nebo Honoru úplně jiný poměr stran.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jde o tzv. „passport“ formát, se kterým se tak často u mobilních zařízení nesetkáváme. Přitom se nedá označit jako nepraktický, jen zkrátka nabízí trochu širší plochu, než na jakou jsme zvyklí. Může to být dokonce výhodou při psaní na virtuální klávesnici.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Vnitřní ohebný displej však díky tomu dostane poměr stran 4:3, což je už lepší na sledování multimediálního obsahu než u obvyklých „foldů“, které zpravidla mají vnitřní ohebný displej až téměř čtvercový (u samsungu je to například 1,1:1).
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zařízení bude nepochybně hodně tenké. Že je takové tělo možné vyrobit, si Apple vyzkoušel už loni s modelem Air. Ohebná novinka bude nepochybně ještě tenčí.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Stačí si totiž porovnat tloušťku makety s běžným iPhonem, rozdíl není nijak výrazný. Zrovna toto srovnání je však třeba brát s rezervou, vytisknutá maketa nemusí přesně odrážet vlastnosti ohebné konstrukce chystaného modelu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Další věc, o které zatím nemáme příliš jasnou představu, je vnější náhledový displej. Nevíme například to, jak výrobce bude řešit čelní senzory pro Face ID a selfie foťák, spekulace se v tomto ohledu rozchází.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Takto si ho například představují designéři, kteří do vnějšího displeje zasazují klasický průstřel displeje jako z mobilů s Androidem. To však není moc pravděpodobné.
Autor: Ice Universe
Velký vnitřní displej má být pak bez jakéhokoli narušení plochy. Jak to bude nakonec, však zatím ví asi jen vývojáři Applu.
Autor: Ice Universe
Model dál pracuje s variantou vystouplého modulu s fotoaparáty na zádech, kam se ukryjí dva senzory. Zda půjde o kombinaci standardního a širokoúhlého, nebo standardního a telefoto senzoru, zatím také jisté není.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
První skládací iPhone by se měl představit společně s modelovou řadou iPhonů 18. Tedy, podle dřívějších úniků je částí řady iPhone 18, protože Apple premiéry nových iPhonů od příští generace rozprostře vedle podzimu i do jara.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Zatím není jasné ani název tohoto modelu. Pracovně je označovaný jako iPhone Fold, ale je nám jasné, že se Apple rozhodne spíše pro něco jiného.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
iPhone Fold bude vůbec první ohebné zařízení v nabídce výrobce, kterého původně odradily kompromisy v konstrukci prvních ohebných modelů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Konstrukce se však rychle zlepšuje a zřejmě zlomovým bodem bylo rychlé ztenčování těl mobilů, díky čemuž si i ohebné zařízení přeložené v půl zachová kompaktní rozměry.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Apple se také dlouhodobě vyhýbal ohebným displejům údajně kvůli rýze v povrchu obrazovky. Zda bude nový iPhone už bez rýhy, zatím nevíme.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Jedno je nicméně jisté. Novinka určitě nebude levná a pravděpodobně v nabídce mobilů od Applu vytvoří další, ještě dražší kategorii zařízení.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Na odhalení nových iPhonů včetně ohebné novinky si ještě počkáme, Apple ho zřejmě uvede na tradiční zářijové premiéře.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Dál je také otázkou, zda zamíří na trh ihned, nebo bude mezi představením a uvedením na trh delší mezera. Tedy stejně jako tomu bylo u přelomového modelu iPhone X, který se začal v roce 2017 prodávat až v listopadu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz