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Na nejočekávanější smartphonovou skládačku si ještě nějaký ten týden počkáme. Je tak stále dostatek prostoru na to, aby s vlastními skládacími smartphony přišli i výrobci, kteří do rozjetého vlaku doposud nenaskočili. Jeden takový, který stojí mimo mainstream, tak právě učinil. Vlastní skládačku představilo totiž luxusní Vertu. Naditá peněženka je nezbytná.
Autor: Vertu
Už fakt, že novinka pojmenovaná Alphafold pochází od Vertu, dává tušit, že cílovou skupinou nebudou běžní uživatelé. Značka však svou skládačkou cílí na ještě užší skupinu, což ale neznamená, že si ji nemůže pořídit kterýkoli movitější jedinec.
Autor: Vertu
Cílovou skupinou jsou vrcholoví manažeři. Alphafold totiž využívá umělou inteligenci Hermes Agent, která je zaměřena na podnikání. AI asistent zvládne shromažďovat prodejní data, spravovat pracovní postupy či organizovat harmonogram. Podle Vertu probíhá veškeré zpracování lokálně, nehrozí tak únik citlivých informací. Vysoce rizikové akce například typu finančních převodů se však neobejdou bez schválení uživatelem, asistent nemůže rovněž bez souhlasu uživatele měnit kritická data.
Autor: Vertu
AI asistent dokáže zařídit vše potřebné na základně jediného příkazu, propojuje více než 70 aplikací zahrnujících všechny nástroje od Googlu, většinu sociálních aplikací a další platformy. Hlasovým příkazem může uživatel ovládat až 64 nastavení telefonu včetně například budíků, hostpotu, jasu displeje či poznámek.
Autor: Vertu
Hardwarová stránka zahrnuje rozměrný vnitřní OLED displej s úhlopříčkou 8,05 palce, kterému sekunduje vnější displej s úhlopříčkou 6,53 palce. Oba displeje podporují 120Hz obnovovací frekvenci.
Autor: Vertu
Srdcem telefonu je špičkový čip Qualcomm Snapdragon 8 Elite v kombinaci s 16 GB operační pamětí. Pro uživatelská data je k dispozici štědrý 1TB prostor.
Autor: Vertu
Hlavní fotoaparát se sestává z 50Mpix opticky stabilizovaného hlavního snímače, 50Mpix širokoúhlého a teleobjektivu s rozlišením pouhých pět megapixelů. Selfie snímač má pak 20Mpix rozlišení.
Autor: Vertu
Pant vyrobený z titanu a uhlíkových vláken je podle výrobce dimenzován na až 650 000 složení. Hmotnost telefonu, který se podle portálu Gizmochina nezdá být zcela originálním zařízením, jelikož je údajně založen na přepracované verzi modelu Fold od Nubie, je 264 gramy.
Autor: Vertu
O přísun dostatku energie se stará křemíko-uhlíková baterie s kapacitou 6 500 mAh. Nechybí podpora rychlého nabíjení (65 W).
Autor: Vertu
Bezdrátová konektivita pak zahrnuje 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 a NFC. K dispozici je také nepřetržitá služba podpory Concierge.
Autor: Vertu
Zdá se vám cena z hlediska pamětí shodného Samsungu Galaxy Z Fold 7 vysoká? Vězte, že v porovnání s byť jen základním modelem Vertu Alphafold se zády z telecí kůže je necelých 59 tisíc krásná suma. Skládací vertu startuje totiž na částce 6 880 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 143 tisících korun bez daně. K dispozici jsou dva odstíny kůže.
Autor: Vertu
Stačí se však rozhodnout pro kůži z aligátora a cena rázem povyskočí o další téměř dva tisíce dolarů výše. V tomto provedení vyjde alphafold na 8 800 dolarů, což je v přepočtu zhruba 183 tisíc korun. K dispozici je sedm různých odstínů kůže.
Autor: Vertu
Tyto ceny nejsou však nic oproti modelům, u nichž již přichází ke slovu i osmnáctikarátové zlato. Sumy za takto vyzdobené kusy se pak liší od hojnosti využití zlata. Provedení na snímku vyjde na 13 800 dolarů (cca 287 tisíc korun)…
Autor: Vertu
…částka se však může vyšplhat až na 20 800 dolarů (téměř 433 tisíc korun) za model Gold IV (na snímku).
Autor: Vertu
Je libo „bílého“ aligátora? Stačí si k předchozímu provedení připlatit další jeden tisíc dolarů (téměř 21 tisíc korun) a můžete se jím pyšnit.
Autor: Vertu
Vrchol nabídky je však až provedení, které přidává navrch diamanty. Za cenu tohoto zakázkového kusu byste si mohli pořídit 14 foldů s kapacitou 1 TB a ještě by vám zbylo. Vertu si za tento model účtuje 34 200 dolarů, v přepočtu tedy více než 710 tisíc korun. S daní tedy více než 860 tisíc korun.
Autor: Vertu