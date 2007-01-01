Apple oslavil 1. dubna půlstoletí své existence a luxusní značka Caviar u této příležitosti představila novou kolekci věnovanou tomuto historickému milníku. Zahrnuje tradičně modely určené hlavně pro ty jedince, kteří nemají hluboko do kapsy. Nejdražší totiž vyjde na v přepočtu víc než čtvrt milionu korun. V logu Applu skrývá historický artefakt.
Autor: Caviar
Exkluzivní výroční kolekce Apple 50 obsahuje čtyři provedení lišící se jak pojetím, tak startovními cenami. Základ představuje model Black Apple.
Autor: Caviar
Cena tohoto modelu, který je početně omezen na 50 kusů, začíná na částce 6 770 dolarů, tedy v přepočtu téměř 144 tisíc korun. Na tolik vyjde iPhone 17 Pro v základní 256GB variantě. Cena se však může vyhoupnout až na 8 700 dolarů (téměř 185 tisíc korun), pokud zákazník zatouží po vrcholném modelu 17 Pro Max s 2TB pamětí.
Autor: Caviar
Tedy provedení kombinující záda z leteckého titanu s panelem z kovaného karbonu imitujícího vzhled mramoru. Z leteckého titanu je vyřezáno i černé logo Applu.
Autor: Caviar
To je jen o 500 dolarů (necelých 11 tisíc korun) víc, než činí startovací cena dražšího modelu Gold Apple.
Autor: Caviar
„Tento smartphone byl vytvořen jako oslavná pocta značce, která nově definovala design, inovace a samotný image prémiového zařízení,“ uvedl Caviar.
Autor: Caviar
K jeho výrobě byl stejně jako u modelu Black Apple použit hliník, avšak panel z kovaného karbonu v tomto případě oživují zlaté akcenty.
Autor: Caviar
Nepřehlédnutelné je i logo Applu. To je vyrobeno z osmnáctikarátového zlata.
Autor: Caviar
Také model Gold Apple vznikne v limitované padesátikusové edici odkazující na letošní kulaté výročí Applu.
Autor: Caviar
Zájemci o toto provedení musí počítat s investicí v minimální výši 8 200 dolarů, tedy v přepočtu 174 tisíc korun.
Autor: Caviar
Ti, kteří chtějí to nejlepší z aktuální smartphonové nabídky Applu, pak za model 17 Pro Max s obří 2TB pamětí zaplatí 10 130 dolarů, tedy v přepočtu téměř 215 tisíc korun.
Autor: Caviar
Zatímco dosavadní modely, jak bylo zmíněno, si může dopřát vždy pět desítek zákazníků, tak u dalšího provedení pojmenovaného Jobs je to ovšem již výrazně méně.
Autor: Caviar
Jobs je poctou původnímu iPhonu, modelu z roku 2007, kterým je tento model viditelně inspirován.
Autor: Caviar
Stejně jako historicky první iPhone totiž kombinuje stříbrnou barvu (letecký titan) s černou (PVD povlak).
Autor: Caviar
Zajímavostí modelu Jobs je artefakt skrytý v kapsli ve tvaru loga Applu. Jde o ústřižek roláku Stevea Jobse. Není to ovšem poprvé, co ho Caviar použil. Poprvé se tak stalo před sedmi lety, kdy představil edici Superior. A fragment Jobsova roláku se v luxusním iPhonu od Caviaru objevil i o rok později.
Autor: Caviar
Edice Jobs, kterou zdobí i rytina Jobsova podpisu a jejíž cena startuje na částce 9 630 dolarů (víc než 204 tisíc korun), je na počest představení prvního iPhonu (9. ledna 2007) omezena na pouhých devět kusů.
Autor: Caviar
Ti, kteří se opět nesmíří s ničím jiným než tím nejlepším z nabídky Applu, musejí ovšem počítat s investicí ve výši 11 560 dolarů, tedy v přepočtu víc než 245 tisíc korun.
Autor: Caviar
Investice do pocty 50. výročí Applu v podobě luxusního iPhonu 17 Pro může být ovšem ještě vyšší. To pokud zákazníka uhrane o poznání extravagantnější edice iPhone 2007.
Autor: Caviar
Srdcem designu tohoto modelu je fragment originální základní desky původního iPhonu z roku 2007 zasazený do hermeticky uzavřené kapsle.
Autor: Caviar
Z té pak „vybíhají“ do všech stran rytiny obvodů prvního iPhonu.
Autor: Caviar
Spodní část zad pak zdobí gravírovaný podpis Steva Jobse.
Autor: Caviar
iPhone 17 Pro/Pro Max z edice iPhone 2007 si bude moct dopřát pouze jedenáct zákazníků.
Autor: Caviar
Základní paměťová varianta iPhonu 17 Pro vyjde na 10 770 dolarů, tedy v přepočtu víc než 228 tisíc korun. Vrcholný 2TB iPhone 17 Pro Max pak 12 770 dolarů, tedy na téměř 270 tisíc korun.
Autor: Caviar
Každý telefon z kolekce Apple 50 bude dodán v luxusní dárkové krabičce, k níž náleží i 24karátovým zlatem pozlacený klíč.
Autor: Caviar