Okradli ho o všechno, ale smartphone mu znechuceně vrátili

Celému incidentu, k němuž došlo 30. listopadu v severozápadní části hlavního města USA, zpovzdálí přihlížela manželka přepadeného. Žena, která se živí rozvážkou jídla a která si nepřála zveřejnit jejich jména, nepříjemnou situaci s překvapivým zvratem popsala pro portál ABC7.

Manžel podle ní tehdy trval na tom, že se po jejím návratu z práce v časných ranních hodinách setkají mimo jejich byt, aby zaparkoval její vůz. Krátce poté, co tak učinil, k němu však přistoupili dva maskovaní muži ozbrojení blíže nespecifikovanými zbraněmi.

„Okradli ho, sebrali všechno, co měl po kapsách,“ uvedla s tím, že vzali i klíče od jejího vozu, do něhož následně lupiči nastoupili a zmizeli s ním. Ještě před tím se však stalo něco, co manželé nečekali.

Lupiči muži sebrali i jeho smartphone. Jenže se jim z jednoho konkrétního důvodu nezamlouval. Jaksi se netrefil do jejich „vkusu“.

„V podstatě se na ten telefon podívali a řekli ‚Ach jo, to je Android? To nechceme. Mysleli jsme, že je to iPhone’,“ zmínila a dodala, že jej tedy manželovi se znechucením vrátili.

Zájem lupičů právě o smartphony Applu není náhodný. iPhony totiž ztrácí svou hodnotu podstatně pomaleji než androidí smartphony. Lupiči se mohou v některých případech i snažit přinutit majitele o odemčení iPhonu, díky čemuž mohou telefon následně vrátit do továrního nastavení a snáze jej tak zpeněžit. Kradené iPhony však mohou posloužit i coby zdroj náhradních dílů, často končí v Číně. A to i navzdory faktu, že zařízení Applu lze poměrně snadno dohledat. Druhou stranou mince je totiž vymahatelnost, nejednou se stalo, že i navzdory lokalizaci zařízení na konkrétní adrese byla police ve výsledku bezradná.

Průběh výše popsaného loupežného přepadení napovídá, že za ním nestojí žádný organizovaný gang. Vesměs se totiž zajímají právě jen o smartphony, respektive iPhony, zatímco v tomto případě byl přepadený obrán i o další osobní věci včetně klíčů od manželčina vozu. Právě kvůli jeho odcizení si žena posteskla, že jim tato událost obrátila život vzhůru nohama. Bez auta totiž nemůže vykonávat svou práci, s manželem tak přišli o hlavní zdroj příjmů.