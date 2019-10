Mladíci přepadli prodejnu O2. Jejich trofejí byl výstavní panel s maketami

Čtveřice mladíků oblečených do tmavých teplákových souprav vtrhla do prodejny O2 v centru středoanglického města v neděli odpoledne. Před zraky zaměstnanců i desítek lidí procházejících po přilehlé pěší zóně se dal gang do rabování prodejny. A to se zjevným cílem: odcizit vystavené telefony. Část jejich řádění přitom zaznamenal jeden z pohotových kolemjdoucích.

Na videu je patrné, že se mladíci opravdu urputně snaží dostat k vystaveným telefonům. Za početného „diváckého“ zájmu skáčou po výstavních pultech za účelem vystavené kusy ukopnout. Jenže jejich snaha je zjevně marná. Jeden z lupičů to následně vzdává a zamíří k východu z obchodu. Po chvilkovém přešlapování se nicméně vrací zpět a ze země zvedá celý výstavní panel, který chvíli před tím strhli z podstavce.

A zatímco zbytek gangu se urputným kopáním stále snaží zmocnit vystavených telefonů, táhne panel s několika mobily k východu. Zvednout jej je však viditelně nad jeho fyzické schopnosti, na pomoc tak přichází další z mladíků. Společně pak vybíhají z prodejny a i se zbylými členy gangu potom i s ukořištěným panelem mizí v okolních ulicích. A to i přes to, že je podle britského portálu Independent někteří z přihlížejících údajně pronásledovali.



Podle místní policie jsou lupiči stále na svobodě. Jejich identifikace by přitom neměla být vůbec složitá. I z pořízeného videa je patrné, že s nějakým maskováním si mladíci nedělali žádné starosti.

Lidem na internetu jsou mladí lupiči nyní navíc k smíchu. Jejich kořistí, s níž z obchodu O2 utekli, byl totiž podle mnoha internetových diskutérů ve skutečnosti výstavní panel plný maket. I to možná vysvětluje, proč jej policisté našli opodál. Panel následně vrátili do prodejny.