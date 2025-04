V roce 2024 bylo v Londýně nahlášeno 70 137 krádeží mobilních telefonů, informoval britský portál The Times. Podle průzkumu společnosti Compare the Market tak metropolitní policie řešila v průměru 1 349 krádeží mobilů týdně. To je sice o poznání méně, než kolik bylo podle policejní statistiky v Londýně ukradeno v roce 2022, nicméně ve srovnání s 52 428 ukradenými telefony v roce 2023 jde o značný 34% nárůst.

Za poslední čtyři roky se počet krádeží mobilů v Londýně více než ztrojnásobil, v roce 2020 totiž londýnská policie řešila zhruba 20 tisíc případů. Nicméně skutečná čísla mohou být podle britského Actuarial Post výrazně vyšší – lze usuzovat, že ne všechny oběti, které byly okradeny či oloupeny o mobilní telefon, se poté obrátily na policii.

Podle londýnské policie se téměř 40 % krádeží odehrálo v turisticky vytížených městských částech Westminster a West End. První zmíněná lokalita, rušná vládní čtvrť nedaleko Buckinghamského paláce figurovala v policejních statistikách jako oblast s nejvyšším počtem nahlášených krádeží už v roce 2022. Tehdy šlo o více než čtvrtinu všech případů.

Telefony často kradou gangy zlodějů pomocí mopedů a elektrokol, díky nimž získávají výraznou výhodu – než se jejich oběť vzpamatuje z prvotního šoku, tak jsou v nedohlednu. Mobily následně prodávají do zahraničí. Procento úspěšnosti, co se nalezení a navrácení ukradeného telefonu týče, je tudíž velmi mizivé.

Okradení jsou tak nuceni investovat do nového smartphonu. Ty nejnovější mohou stát i více než 1 000 liber, tedy v přepočtu více než 29,5 tisíce korun, podotýká Actuarial Post. Londýňany a turisty tak nové telefony vyjdou dohromady na zhruba 70 milionů liber (více než dvě miliardy korun).

Už před lety policisté apelovali na okradené či svědky takových krádeží, aby odcizení telefonu obratem oznámili na policii. Mobilní telefony jsou totiž cennou komoditou, zloději je dokážou velmi rychle zpeněžit, rozhodující pro jejich dopadení je tak podle policie první hodina po krádeži. Poté je už obtížné je dohledat.

Lidé by zároveň neměli jít takovým nenechavcům naproti. Neměli by proto opomíjet zabezpečení přístupu do telefonu, tedy zabránění jeho používání v případě krádeže silným přístupovým kódem, heslem či vzorem. Rovněž by měli znát IMEI svého telefonu. Zjistit se dá zadáním *#06# na klávesnici telefonu. Samozřejmě je nutné si jej poznamenat jinde než v daném telefonu. Toto identifikační číslo může pomoci při vystopování telefonu při jeho ztrátě či krádeži. V tom může být nápomocná i sledovací aplikace, polohu telefonu lze pak sledovat třeba z notebooku a lze jej i na dálku zablokovat. Doporučováno je i vypnutí náhledů zpráv, aby zloději neviděli na uzamčeném telefonu žádné zprávy o resetovacích či přihlašovacích kódech.