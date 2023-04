Je to černá díra na mobily. Zloději ukradnou přístroj každých šest minut

V roce 2022 bylo v Londýně podle policejní statistiky, kterou získala britská BBC, ukradeno 90 854 mobilních telefonů, tedy v průměru 250 mobilů denně či v průměru jeden přístroj každých šest minut. Nejvíce nahlášených krádeží bylo v městské části Westminster, tedy turisticky vyhledávané lokalitě nedaleko Buckinghamského paláce. Jen v této rušné vládní čtvrti bylo loni nahlášeno 25 899 krádeží. To je více než čtvrtina všech případů.

Druhou nejrizikovější oblastí je pak čtvrť Camden. Počet zde nahlášených krádeží je však výrazně nižší než ve Westminsteru, v londýnské části vyhlášené tradičními trhy bylo uživatelům odcizeno „jen“ 7 892 mobilů. Dalšími rizikovými oblastmi jsou městské části Southwark (5 690 hlášení) a Hackney (4 618 hlášení). Naopak nejbezpečněji se mohou cítit mobilní uživatelé ve čtvrti Bexley, kde bylo za celý loňský rok nahlášeno 432 krádeží mobilního telefonu.

Majitelé se se svými přístroji v drtivé většině případů již nesetkají. Z policejní statistiky totiž vyplývá, že procento úspěšnosti, co se nalezení ukradeného telefonu týče, je opravdu mizivé: pouze ve dvou procentech hlášení byl ukradený telefon nalezen a vrácen majiteli. Výše zmíněné klíčové oblasti, tedy Westminster (1,3 %), Hackney (1,7 %) a Camden (1,8 %), jsou přitom všechny pod celolondýnským průměrem.

Podle Scotland Yardu spočívá problém zejména v tom, že se ukradené telefony obvykle rychle prodají, a tak je obtížné je dohledat. Zloději jsou navíc v mnoha případech po zhostění se kořisti rychlejší než okradení, často totiž používají kola či mopedy. Využívají i moment překvapení, kdy se ke své oběti přibližují zezadu a telefon jí vytrhnou z ruky při psaní textovky či telefonování.

Policisté se na rizikové oblasti v klíčové denní době zaměřují, aby tyto krádeže eliminovali, zároveň však apelují okradené či svědky krádeže, aby odcizení telefonu obratem oznámili na policii. Mobilní telefony jsou totiž cennou komoditou, zloději je dokážou velmi rychle zpeněžit, rozhodující pro jejich dopadení je tak podle policie první hodina po krádeži.

Šestadvacetiletá Sharon Browne-Peterová přišla o svůj telefon v Islingtonu. Během čekání na autobusový spoj k ní přistoupil neznámý muž a snažil se s ní konverzovat. Mladá žena však během toho vzala do ruky svůj telefon, čehož dotyčný využil, vytrhl jí ho z ruky a z místa urychleně zmizel.

„Vždy jsem si myslela, že se takové věci stávají jen ve filmech, bylo to extrémně traumatizující,“ řekla portálu BBC s tím, že zůstala v šoku. Obratem zkontaktovala policii, kde se však dočkala „ledové sprchy“. Bylo jí totiž doporučeno, aby šla domů, že v tuto chvíli nemohou policisté nic dělat. Po čase se jí podařilo telefon vystopovat, s jeho lokalizací podle svých slov následně kontaktovala policii. A to opakovaně. Dozvěděla se, že na dané adrese byly stovky takových případů, ale prý s tím policie nemůže nic víc dělat. A tak snahu o navrácení svého telefonu vzdala.

Třiadvacetiletou Georginu Banhamovou okradl muž na kole v jiholondýnském Walworthu ve chvíli, kdy krátce po přestěhování šla večer do místního supermarketu a během toho zavolala svému otcovi.

„Někdo přišel zezadu, popadl ho (mobil) a odjel na kole,“ řekla BBC s tím, že se obratem vrátila do svého bytu, kde přes webové stránky Metropolitní policie krádež nahlásila. Obdržela však jen automatický e-mail s číslem případu, nikdo ji totiž následně nekontaktoval.

Následující dva dny kvůli strachu nevyšla z bytu. Nejvíce frustrující pro ni je však pocit, že někdo cizí může mít přístup k jejím soukromým datům. I Banhamové se podařilo následně telefon lokalizovat, viděla, jak z Londýna putoval před Dubaj do čínského Šen-čenu. Snahu kontaktovat policii nicméně vzdala, její důvěra v ní je po této zkušenosti nulová.

Obdobnou zkušenost má i Irina Issakovová z doby, kdy žila v americkém San Francisku. Když se jednoho dne loni v prosinci vracela domů autobusem nočním městem, ucítila, jak ji někdo chytil za zápěstí a vytrhl jí z ruky její iPhone. Zloděj vyskočil z autobusu a zmizel v potemnělých uličkách nechvalně proslulé čtvrti Tenderloin. Krádež nahlásila na policii a následně přes aplikaci Najít (Find My) sledovala pohyb svého iPhonu, z mapy se však zanedlouho ztratil. O pár dní později byl opět aktivní, to se již nacházel v malé rezidenční čtvrti na jižním okraji San Franciska. Policie jí však moc nepomohla. Po dvou týdnech se pak iPhone znovu ohlásil, to se již nacházel tisíce kilometrů daleko, v čínském Šen-čenu.