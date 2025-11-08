Září, severní Londýn. Policie podniká rozsáhlou razii zaměřenou na prodejce použitých mobilních telefonů. Od obchodníků chtějí vědět jediné, a sice zda mají ve své prodejně trezor.
„Muž sledoval, jak prohledávají telefony, hotovost a dokumenty ze dvou trezorů,“ popsal deník The New York Times přizvaný na jednu z několika desítek razií dění v policisty kontrolovaném londýnském obchodu. Neodpustil si přitom narážku, že ze strany policie šlo sice o viditelný, ovšem vzhledem k faktu, že problematika krádeží telefonů britskou metropoli sužuje několik posledních let, opožděný počin. Jen loni bylo podle policejních statistik v Londýně ukradeno rekordních 80 tisíc mobilních telefonů.
Během doby, kdy je policie sledovala, měli nakoupit alobal v celkové délce téměř 2,5 kilometru.